Αγρότες - Σύνταγμα: Μαζική η συμμετοχή στο συλλαλητήριο (εικόνες)

Δείτε εντυπωσιακές εικόνες από το drone του ΑΝΤ1. Αγρότες από όλη την Ελλάδα και εκατοντάδες τρακτέρ έχουν κατακλύσει το κέντρο της Αθήνας.

Αγρότες από όλη την Ελλάδα συμμετέχουν στο πανελλαδικό αγροτικό συλλαλητήριο που διοργανώνεται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας.

Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, αγρότες από τα μπλόκα Καρδίτσας, Αγιάς, Φθιώτιδας, της Εύβοιας, της Αταλάντης και της Μεσσηνίας άρχισαν να κατευθύνονται προς το Σύνταγμα μέσω της Πανεπιστημίου, όπου ήδη βρίσκονται εκατοντάδες τρακτέρ.

Παράλληλα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας, ενώ υπάρχουν και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των ΜΜΜ.

Η κάθοδος των τρακτέρ στην πρωτεύουσα

Οι αγρότες της Θεσσαλίας έκαναν στάση τη νύχτα της Δευτέρας στο Κάστρο της Βοιωτίας, προκειμένου να διανυκτερεύσουν. Τις συζητήσεις μονοπωλούσαν τα προβλήματά τους με το κόστος παραγωγής.

Το μεσημέρι της Τρίτης, το πρώτο μεγάλο κομβόι των τρακτέρ με αγρότες από το Κάστρο Βοιωτίας και τον Αλμυρό Βόλου έφτασε στη Λεωφόρο Αμαλίας.

Στιγμιαία υπήρξε ένταση όταν οι διαδηλωτές βρήκαν μπροστά τους ένα περιπολικό στο ύψος του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη που τους έκλεινε το δρόμο. Οι αγρότες το έσπρωξαν με τα χέρια κι άνοιξαν τον δρόμο για να τοποθετηθούν τα πρώτα αγροτικά μηχανήματα στο πεζοδρόμιο μπροστά στη Βουλή.

Ξεχωρίζει το τρακτέρ, με δεμένο επάνω ένα φέρετρο και δύο στεφάνια, ένα για τους αγρότες και ένα για τους κτηνοτρόφους.

Αγρότες από όλη την Ελλάδα στο συλλαλητήριο

Λίγο μετά τις 6:30 το πρωί τα δυο πλοία που μετέφεραν 200 περίπου αγρότες από την Κρήτη, προκειμένου να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο, έδεσαν στο λιμάνι του Πειραια.

Αγρότες από την επαρχία Λαγκαδά το νομό Βόλβης και την ορεινή Χαλκιδική επιβιβάστηκαν το πρωί της Τρίτης σε δυο λεωφορεία που αναχώρησαν από το μπλόκο Δερβενίου.

Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι άρχισαν να καταφτάνουν αγρότες από την Πελοπόννησο τη δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο στα Μέγαρα, προκειμένου να φτάσουν μαζικά στο κέντρο της Αθήνας

Ολονυχτία των αγροτών στο Σύνταγμα

Όλη την διάρκεια της νύχτας οι αγρότες θα παραμείνουν στο Σύνταγμα ενώ και η πλειοψηφία εκείνων που ταξίδεψαν με λεωφορεία θα διανυκτερεύσει στο κέντρο της πρωτεύουσας θέλοντας έτσι να δείξουν πως είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τους αγώνες τους μέχρι να δικαιωθούν όπως υποστηρίζουν.

Η πρόσβαση στο κέντρο της Αθήνας θα είναι αδύνατη από την λεωφόρο Αμαλίας μέχρι το πρωί με τους άντρες της τροχαίας να διευκολύνουν με εναλλακτικές διαδρομές όσους θέλουν να κινηθούν στο κέντρο.

Αύριο το πρωί μεταξύ 10-11 θα ξεκινήσει συντεταγμένα η αποχώρηση των τρακτέρ. Μέσω της πανεπιστημίου θα φτάσουν στην Ομόνοια από την Αγίου Κωνσταντίνου στην πλατεία Καραϊσκάκη και από την λεωφόρο Αθηνών στην εθνική οδό.

Επιστρέφοντας στα μπλόκα οι αγρότες αναμένεται να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της καθόδου τους στην Αθήνας. Και βέβαια καθοριστικό για την εξέλιξη των κινητοποιήσεων αποτελεί το επικείμενο ραντεβού των Θεσσαλών αγροτών με τον πρωθυπουργό

Ο Κασελάκης στο συλλαλητήριο

Λίγο μετά τις 6 έφτασε στο Σύνταγμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης. Συνομίλησε με τους αγρότες και φωτογραφήθηκε μαζί τους, ενώ ανέβηκε και σε δυο τρακτέρ από τη Βοιωτία.

Σε δήλωση του σε δημοσιογράφους είπε, «είμαστε εδώ για τους αγρότες και υποστηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα τους» και αποχώρησε για τα γραφεία του κόμματος.

Λίγο νωρίτερα είχε φτάσει κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Σωκράτη Φάμελλο και την Όλγα Γεροβασίλη, τον Νίκο Παππά και τον Παύλο Πολάκη.

Παρούσα σε άλλο σημείο και η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στο Σύνταγμα βρέθηκε και αντιπροσωπεία των Σπαρτιατών, με επικεφαλής τον Βασίλη Στίγκα. Δίπλα στους αγρότες στο Σύνταγμα βρέθηκε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας «Νέα Αριστερά», Αλέξης Χαρίτσης.

ΠΑΣΟΚ: Κλιμάκιο 15 βουλευτών στο συλλαλητήριο

Κλιμάκιο 15 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής βρέθηκε στο πανελλαδικό συλλαλητήριο των αγροτών στο Σύνταγμα. Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ ο Μανόλης Χνάρης, Βουλευτής Ρεθύμνης και Υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφερε:

Η παρουσία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής συμβολίζει την ισχυρή μας βούληση να στηρίξουμε τα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Τα αναποτελεσματικά μέτρα της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν απαντούν στα πραγματικά προβλήματα.

Η εκρηκτική αύξηση του κόστους παραγωγής, η κακή διαχείριση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, οι καθυστερήσεις στην καταβολή ενισχύσεων από τον ΕΛΓΑ, τα κόκκινα δάνεια των αγροτών, καθώς και η έλλειψη εργατών γης έχουν φέρει τον αγροτικό κόσμο της χώρας σε απόγνωση.





Κουτσούμπας: Τα αιτήματα κι ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαια

Το «παρών» στο συλλαλητήριο έδωσε και ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας και σε δήλωση του ανέφερε τα εξης:

Χαιρετίζουμε εδώ στην καρδιά της Αθήνας, στην καρδιά της Ελλάδας, τους Έλληνες αγρότες. Ο αγώνας είναι δίκαιος, τα αιτήματα τους είναι δίκαια. Είμαστε στο πλευρό τους. Όλη η Αθήνα, όλη Ελλάδα είναι στο πλευρό τους.

Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, πρέπει να σταματήσει την κοροϊδία. Πρέπει να ικανοποιήσει τα αιτήματα των αγροτών. Δεν μπορεί να ανακαλύπτει τις αντοχές της οικονομίας και τους δημοσιονομικούς στόχους όταν είναι να δώσει λεφτά για τους αγρότες, όταν είναι να δώσει αποζημιώσεις, όταν είναι να δώσει για τον λαό και απλόχερα να τα δίνει σε λίγους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Εγγυημένες τιμές τώρα, αφορολόγητο πετρέλαιο τώρα, 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα το ρεύμα. Αυτά ζητάνε οι αγρότες. 100% αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Υποδομές στην αγροτική παραγωγή, φθηνό κόστος παραγωγής. Οι έμποροι και οι βιομήχανοι πουλάνε πολύ ακριβά στους αγρότες εφόδια και μέσα και την άλλη ώρα τα αγοράζουν σε εξευτελιστικές τιμές. Τώρα να έρθουν εγγυημένες κατώτερες τιμές. Να σταματήσουν οι ελληνοποιήσεις ξένων προϊόντων και να παρθούν μέτρα για να ανασάνει η ελληνική αγροτιά, έτσι ώστε να έχουν ποιοτικά και φθηνά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ και όχι να την πληρώνει ο λαός. Καλή δύναμη σε όλους και όλες.





