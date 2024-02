Κοινωνία

Missing alert για εξαφάνιση 14χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού εντοπίζονται για τελευταία φορά τα ίχνη της. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

-

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση του 14χρονης Κλεοπάτρα Μ από την περιοχή του Μοσχάτου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

Στις 20/02/24 μεσημβρινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Μοσχάτου, η Κλεοπάτρα Μ., 14 ετών, η οποία διαμένει σε Σπίτι Φιλοξενίας του «Χαμόγελου του Παιδιού». Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε άμεσα στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν της ζωή της σε κίνδυνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην εξαφάνιση της, εμπλέκεται τρίτο άτομο.

Η Κλεοπάτρα Μ. έχει ξανθά μαλλιά και μπλε μάτια, έχει ύψος 1,57 μ. και είναι αδύνατη.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκό μπλουζάκι, τζιν παντελόνι και λευκά αθλητικά παπούτσια, έχει μαζί της μια κόκκινη σχολική τσάντα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρότες - Σύνταγμα: Μαζική η συμμετοχή στο συλλαλητήριο (εικόνες)

Ρόδος: Πέθανε 5χρονο κορίτσι - Πριν χρόνια είχε φύγει από την ζωή και η αδελφή του

Πέθανε ο Αντρέας Μπρέμε