Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Απορρίφθηκε η προσφυγή των Πειραιωτών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ΑΣΕΑΔ δεν έκανε δεκτή την προσφυγή των “ερυθρόλευκων”, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του League Cup “Νίκος Σαμαράς”.

-

Απορρίφθηκε η προσφυγή των Πειραιωτών στο ΑΣΕΑΔ σχετικά με την τελική έκβαση του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, για τα προημιτελικά του League Cup “Νίκος Σαμαράς”.

Στον προημιτελικό του League Cup “Νίκος Σαμαράς” ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, έγιναν επεισόδια έξω από το “Μ. Μερκούρη”, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας αστυνομικός και να διακοπεί οριστικά το ντέρμπι.

Η πρωτόδικη απόφαση ήθελε τους “πράσινους” να παίρνουν την πρόκριση στα χαρτιά, με αποτέλεσμα οι Πειραιώτες να προχωρήσουν σε προσφυγή.

Το ΑΣΕΑΔ δεν έκανε δεκτή την προσφυγή των “ερυθρόλευκων”, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Έτσι το “τριφύλλι” θα παίξει με τον Πήγασο Πολίχνης, με φόντο την πρόκριση στον τελικό του θεσμού. Το άλλο ζευγάρι της ημιτελικής φάσης απαρτίζεται από τον ΠΑΟΚ και την Κηφισιά. Τα δύο παιχνίδια θα γίνουν την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: Πέθανε 5χρονο κορίτσι - Πριν χρόνια είχε φύγει από την ζωή και η αδελφή του

ΑΠΘ - Νομική: "Χάθηκε" το εξάμηνο, δεν θα γίνει η Εξεταστική

Κορινθία - Παλαιοχριστιανοί: “Eπανέφερε τα παιδιά στο σχολείο” έλεγε η νονά στον πατέρα