Champions League: όλα ανοιχτά για Νάπολι - Μπαρτσελόνα

Στον άλλο αγώνα της Τετάρτης, ένα γκολ στο 94’ ίσως κρίνει το “εισιτήριο” της πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Το buzzer beater του Γκαλένο στο 90΄+4 έβαλε την Πόρτο σε «θέση οδηγού» απέναντι στην Άρσεναλ (1-0) για την πρόκριση στους προημιτελικούς του Champions League, ενώ «ανοιχτούς λογαριασμούς» ενόψει της ρεβάνς της 12ης Μαρτίου άφησαν Νάπολι και Μπαρτσελόνα μετά το 1-1 επί ιταλικού εδάφους.

Με τα δύο ματς έπεσε η «αυλαία» των πρώτων αγώνων των «16» της διοργάνωσης, από τα οποία οι μόνες ομάδες που βρίσκονται με το.. ένα πόδι στους «8» είναι η Μάντσεστερ Σίτι με το εκτός έδρας 3-1 επί της Κοπεγχάγης και η Παρί Σεν Ζερμέν με το 2-0 επί της Σοσιεδάδ.

Το 1-1 στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» αφήνει εντελώς ανοιχτή την υπόθεση πρόκριση στους προημιτελικούς του Champions League. Η Μπαρτσελόνα προηγήθηκε στον ιταλικό νότο με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο 60΄, αλλά 15 λεπτά μετά οι «παρτενοπέι» έφτασαν στην ισοφάριση με τον Βίκτορ Οσιμέν.

Η 7η συνάντηση ανάμεσα σε Πόρτο και Άρσεναλ ανέδειξε νικητές τους γηπεδούχους με το καταπληκτικό γκολ του Βραζιλιάνου μέσου Γκαλένο στο 90΄+4. Στην επιστροφή της σε νοκ άουτ ματς του Champions League μετά τη σεζόν 2016-2017, η Άρσεναλ έδειξε ότι ήθελε περισσότερο να διαφυλάξει τα νώτα της και στο φινάλε το πλήρωσε, αλλά τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων για τη φάση των «16» του Champions League έχουν ως εξής:

Λειψία (Γερμανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία): 0-1 (48΄ Μπραχίμ Ντίαζ)

Κοπεγχάγη (Δανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία): 1-3 (34΄ Μάτσον - 10΄ Ντε Μπρόινε, 45΄+1΄ Μπερνάρντο Σίλβα, 90΄+3΄ Φόντεν)

Λάτσιο (Ιταλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία): 1-0 (69΄πεν. Ιμόμπιλε)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία): 2-0 (58΄ Μπαπέ, 70΄ Μπαρκολά)

Ιντερ (Ιταλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία): 1-0 (79΄ Αρναούτοβιτς)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία): 1-1 (56΄πεν. Λ. Ντε Γιονγκ - 24΄ Μάλεν)

Πόρτο (Πορτογαλία)-Αρσεναλ (Αγγλία): 1-0 (90΄+4 Γκαλένο)

Νάπολι (Ιταλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία): 1-1 (75΄ Οσιμέν - 60΄ Λεβαντόφσκι