Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ - Τεμπονέρας: Είναι η ώρα να μιλήσει η οργανωμένη βάση

Τι δήλωσε κατά την άφιξή του. Σε εξέλιξη βρίσκεται το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ στον απόηχο των έντονων εσωκομματικών συγκρούσεων που σημειώνονται τα τελευταία 24ωρα.

«Είναι η ώρα των μελών, των φίλων και των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η ώρα να μιλήσει η οργανωμένη βάση και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ», δήλωσε ο Διονύσης Τεμπονέρας, κατά την άφιξή του στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.

«Σήμερα οι μόνοι νόμιμοι, πραγματικοί ιδιοκτήτες παίρνουν τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια τους και διαμορφώνουν την επόμενη μέρα. Είναι μια μέρα γιορτής, μια μέρα δημοκρατίας, καλές εργασίες στο Συνέδριό μας», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα έγινε γνωστό ότι ο Διονύσης Τεμπονέρας, απολύθηκε από τη θέση του επιστημονικού συνεργάτη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, με εντολή του Στέφανου Κασσελάκη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η προεδρική απόφαση ανακοινώθηκε στον Δ. Τεμπονέρα τις παραμονές της εκδήλωσης των τριών (Τεμπονέρα, Αχτσιόγλου, Χριστοδουλάκη), για το μέλλον της Κεντροαριστεράς και το πρόσωπο που μπορεί να αντιμετωπίσει τον Κ. Μητσοτάκη.

Στην εκδήλωση για την Κεντροαριστερά παραβρέθηκε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όταν κλήθηκε να μιλήσει, είπε χαρακτηριστικά: «Έχω εδώ τον εκπρόσωπό μου», «δείχνοντας» τον Δ. Τεμπονέρα.

