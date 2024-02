Αθλητικά

Πρεμιέρα της Formula 1 στα Village Cinemas

Πώς να απολαύσετε ζωντανά στη μεγάλη οθόνη το Bahrain Grand Prix και να νιώστε την αδρεναλίνη σε κάθε στροφή, το μεσημέρι του Σαββάτου.

To ΑΝΤ1+ και o ΑΝΤ1, γιορτάζουν την έναρξη του κορυφαίου πρωταθλήματος του μηχανοκίνητου αθλητισμού, σε μια exclusive live προβολή του Bahrain Grand Prix στα Village Cinemas σε Αθήνα, Λάρισα και Θεσσαλονίκη.

Το Σάββατο 2 Μαρτίου στις 15:00, ο ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+ προσκαλούν τους λάτρεις της Formula 1 να απολαύσουν στη μεγάλη οθόνη τον 1ο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, που θα διεξαχθεί στο Σακχίρ του Μπαχρέιν, και να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία με τον κορυφαίο ήχο και την εικόνα των Village Cinemas. Επιπλέον, με τα Red Bull Simulator Playseats, τους απόλυτους προσομοιωτές οδήγησης που θα βρίσκονται στο φουαγιέ της αίθουσας των Village Cinemas @ The Mall Athens, οι φανατικοί φίλοι της Formula θα νιώσουν σαν πραγματικοί πιλότοι της Formula 1, αφού θα έχουν την απόλυτη εμπειρία οδήγησης μονοθέσιου.

Πώς μπορείτε να συμμετέχετε;

Αν θέλετε να ζήσετε το συναρπαστικό 1ο Grand Prix της χρονιάς, που αποτελεί το highlight της σεζόν, επισκεφτείτε το antenna.gr/F1 και κλείστε θέση στα Village Cinemas σε Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη για να απολαύσετε έναν αγώνα γεμάτο ένταση και ανατροπές, με τους κορυφαίους πιλότους της παγκόσμιας σκηνής, σαν να βρίσκεστε στην πίστα του Σακχίρ του Μπαχρέιν.

#f1ant1

Instagram: @f1.ant1

Facebook: @f1.ant1

X (Twitter): @f1ant1





