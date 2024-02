Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στα Ψαρά

Νυχτερινή επίσκεψη του Εγκέλαδου στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στις 00:59 στα Ψαρά, ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 13 χιλιόμετρα βόρεια του κέντρου των Ψαρών.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται σε 35 χιλιόμετρα.





