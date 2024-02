Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Κασσελάκης: Εκλογές στις 10 Μαρτίου, δεν θα μείνω Πρόεδρος υπό προθεσμία

Τι είπε στην ομιλία του ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για υπογραφές συνέδρων ώστε να μην γίνουν οι εκλογές, εξαπολύοντας ολομέτωπη επίθεση στους διαφωνούντες.

Στήριξη από τους συνέδρους, με ή χωρίς κάλπες, ζήτησε κατά την ομιλία του, το πρωί της Κυριακής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.



«Τώρα είναι η ώρα για όλα ή τίποτα» ξεκίνησε ο Στέφανος Κασσελάκης, λέγοντας ότι σύνεδροι που νοιάζονται τον ΣΥΡΙΖΑ, μαζεύουν από χθες, «με απόλυτη ανιδιοτέλεια», υπογραφές για να μην γίνουν εκλογές τώρα.

Ο κ. Κασσελάκης εξήγησε ωστόσο ότι δεν γίνεται να μην γίνουν εκλογές τώρα και είπε ότι μονη διέξοδος είναι να δοθεί ο λόγος και πάλι στα μέλη του κόμματος.

«Μπήκα στο συνέδριο ολόκληρος, πώς γίνεται να βγω κομμένος καμματάκια;» διερωτήθηκε, επικαλούμενος ότι ο «ιστορικός μας ηγέτης», Αλέξης Τσίπρας, ζήτησε εκλογές και ότι η Όλγα Γεροβασίλη ανακοίνωσε ήδη την υποψηφιότητά της.

«Φωτογραφίζοντας» όσους τον υπονόμευσαν, ο Στέφανος Κασσελάκης είπε ότι ο λαός του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε πριν από τέσσερις μήνες, όμως κάποιοι έκαναν ότι δεν τον άκουσαν. «Ξέρω ότι έχετε βαρεθεί, έχετε κουραστεί» είπε, απευθυνόμενος στα μέλη. «Δεν γίνεται να παραμείνω πρόεδρος υπό αυτές τις συνθήκες» υπογράμμισε.

Όπως είπε, εάν κάποιος εκλεγεί πρόεδρος για δεύτερη φορά, δεν γίνεται να είναι φυτευτός, αλλά θα σημαίνει ότι «έβγαλε ρίζες στην κοινωνία».

Αναλυτικά όσα είπε ο Στέφανος Κασσελάκης

«Σας καλώ όλοι να ανοίξουμε τα μάτια και να ψηφίσουμε όχι με βάση αυτό που θα θέλαμε, αλλά με βάση την πραγματικότητα που έχουμε απέναντι μας», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, κατά την ομιλία στο Συνέδριο.

Τόνισε ότι «ο ιστορικός ηγέτης της παράταξης μας αν και από μακριά ζητά νέα κάλπη για πρόεδρο. Η συντρόφισσα Όλγα Γεροβασίλη θέτει υποψηφιότητα για πρόεδρος απέναντι μου. Πώς γίνεται να τη ζητάει ο νυν πρόεδρος, ο τέως πρόεδρος και υπάρχει ήδη κι άλλη υποψηφιότητα για πρόεδρος, και πώς αλήθεια θα μπορούσα να μείνω πρόεδρος χωρίς εκλογές υπό αυτές τις συνθήκες; Θα ήταν σαν να κρύβομαι πίσω από μία απόφαση ματαίωσης εκλογών για να κρατήσω τη θέση μου, θα ήταν σα να δίνω φωνή στην εσωστρέφεια αντί να μιλήσουν τα χιλιάδες μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και έτσι να τερματιστεί η εσωστρέφεια μια για πάντα».

Ξεκινώντας την ομιλία του ο κ. Κασσελάκης είπε ότι άλλαξε την ώρα της ομιλίας του για να απευθυνθεί στους συνέδρους τώρα, «γιατί τώρα είναι η ώρα για όλα η τίποτα». «Από χθες σύνεδροι που νοιάζονται, πονούν το ΣΥΡΙΖΑ, με απόλυτη ανιδιοτέλεια, μαζεύουν υπογραφές για τη μη διενέργεια νέας εκλογής προέδρου. Το εκτιμώ ειλικρινά πάρα πολύ. Μία συντρόφισσα η Αθήνα δακρύζοντας πριν αποχωρήσω χθες το βράδυ με πλησίασε με αγκάλιασε και μου ζήτησε να μην πάμε σε νέες εκλογές προέδρου. Μου ζήτησε να προστατέψουμε τον ΣΥΡΙΖΑ και μου ράγισε την καρδιά μου, ειλικρινά», είπε. Πρόσθεσε ότι «δίπλα στην Αθήνα, δίπλα σε τόσους από σας βουλευτές και στελέχη μας που επίσης πονούν το ΣΥΡΙΖΑ, επίσης με απόλυτη ανιδιοτέλεια, δηλώνουν ότι ‘δε χρειάζεται εκλογές, έχουμε πρόεδρο τον εμπιστευόμαστε και προχωράμε'. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, μέσα από τη ραγισμένη καρδιά μου. Επιτρέψτε μου όμως να σας εξηγήσω γιατί αυτό δυστυχώς δεν γίνεται», είπε.

Ο κ. Κασσελάκης διάβασε το εξής: «‘Αντί να σερνόμαστε σε μία παρατεταμένη κρίση που οδηγεί σε νέα εκλογική συρρίκνωση μόνη διέξοδος είναι να δώσουμε εκ νέου το λόγο σε αυτούς που κράτησαν και συνεχίζουν να κρατάνε όρθιο το κόμμα και την παράταξη μας, στα μέρη μας». «Αυτό είναι απόσπασμα από την προχθεσινή ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα», επισήμανε.

«Θέλω να ξέρετε ότι θα σεβαστώ ό,τι αποφασίσετε. Αλλά εγώ την αλήθεια μου εδώ μέσα θα την πω», τόνισε.

Εν συνεχεία διάβασε επίσης: «Οφείλουμε να δώσουμε διέξοδο, δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πράγματα όπως είναι. 'Ακουσα το Δημόσιο προσκλητήριο του προέδρου. Η απάντηση μου σε αυτή την πρόκληση είναι ότι είμαι παρούσα». «Αυτό είναι απόσπασμα από τη χθεσινή ομιλία της συντρόφισσας μας Όλγας Γεροβασίλη», ανέφερε.

«Δώστε καθαρές λύσεις τώρα, εκλογή προέδρου στις 10 Μαρτίου, ώστε ο νικητής να έχει χρόνο για τη δύσκολη μάχη των ευρωεκλογών, για ανοικτό ορίζοντα για τις εθνικές εκλογές, για να συγκροτήσει τον βαθιά πληγωμένο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς μαχαιρώματα, χωρίς ασφυκτικές προσθεσμίες, χωρίς ενδιάμεσες προθεσμίες, χωρίς αυθαίρετους όρους», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, στην ομιλία του στο Συνέδριο.

