Eurovision - Ισραήλ: Κινδυνεύει με αποκλεισμό επειδή...

Για ποιον λόγο κινδυνεύει με αποκλεισμό από τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού, το Ισραήλ.

Με αποκλεισμό από τον διαγωνισμό της Eurovision 2024 κινδινεύει το Ισραήλ, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας, εξαιτίας των πολιτικών αναφορών του τραγουδιού.

Το τραγούδι, το οποίο ερμηνεύει η Έντεν Γκολάν, ονομάζεται "October Rain", και στους στίχους του γίνονται αναφορές στην εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η Ισραηλινή Εταιρεία Μεταδώσεων, δήλωσε πως η χώρα δεν έχει σκοπό να αλλάξει τους στίχους του τραγουδιού.

Ο Υπουργός Πολιτισμού της χώρας Μίκι Ζόχαρ, αάσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, χαρακτηρίζοντας σκανδαλώδη την πρόθεση αποκλεισμού. Τόνισε πως το τραγούδι δεν περιέχει πολιτικό στίχο, αλλά εκφράζει τα συναισθήματα του ισραηλινού λαού. Ζήτησε μάλιστα, να μην μεταμορφωθεί ο διαγωνισμό σε μια "αρένα πολιτικής".

Τα Ισραηλινά ΜΜΕ, σχολιάζουν και το γεγονός ότι η συμμετοχή της Ουκρανίας το 2023 με το τραγούδι "Heart of Steel" το οποίο αναφερόταν στην δύναμη του ουκρανικού λαού, δεν είχε απειληθεί με αποκλεισμό.

