Κοινωνία

Καιρός - Απαγορευτικά απόπλου: Σε ποια λιμάνια “δένονται” τα πλοία

Ποια δρομολόγια πλοίων από και προς ελληνικά λιμάνια, δεν θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ώρες λόγω των καιρικών συνθηκών.

Δεμένα παραμένουν τα πλοία σε κάποια λιμάνια, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές κυρίως στο Ιόνιο Πέλαγος.

Συγκεκριμένα από τα λιμάνια της Κυλλήνης Ηλείας και του Αστακού Αιτωλοακαρνανίας δεν θα πραγματοποιούνται για τις επόμενες ώρες τα δρομολόγια από και προς, τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά αντίστοιχα.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει, πριν την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία, για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.

