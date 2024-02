Αθλητικά

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ: Μεγάλη ανατροπή για τον “Δικέφαλο”

Τα τελευταία 20 λεπτά ήταν τα πιο κρίσιμα και χάρισαν την νίκη και την βαθμολογική ανάσα στους Θεσσαλονικείς.

Με μεγάλη ανατροπή στα τελευταία 20 λεπτά, ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για την 24η αγωνιστική της Super League και διατηρήθηκε στο -1 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ.

Οι Αγρινιώτες άνοιξαν το σκορ στο 5΄ με τον Χατζηθεοδωρίδη και μέχρι το 71ο λεπτό έβαλαν δύσκολα στο «Δικέφαλο» του Βορρά. Ωστόσο, οι Θεσσαλονικείς όχι μόνο ισοφάρισαν στο 72΄ με τον Σάστρε (η μπάλα βρήκε στον Τορεχόν κι άλλαξε πορεία), αλλά έφτασαν στην ολική ανατροπή του σκηνικού με την «χρυσή» αλλαγή του Ραζβάν Λουτσέσκου, Αντριγια Ζίβκοβιτς, στο 73΄ (πέρασε αλλαγή στο 63΄ αντί του Μουργκ). Στο 90΄ ο Κωνσταντέλιας «υπέγραψε» το «διπλό» των φιλοξενούμενων.

Ο ΠΑΟΚ, μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό (με τον τρόπο που έγινε στα πέναλτι) από τον Παναθηναϊκό στη ρεβάνς των ημιτελικών του Κυπέλλου, αλλά και το «βαρύ» 1-4 από τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, ήθελε πάση θυσία το «τρίποντο», τόσο για ψυχολογικούς, αλλά κυρίως για βαθμολογικούς λόγους και να μην χάσει την επαφή του με την πρωτοπόρο, ΑΕΚ.

Μετά το γκολ που δέχτηκε η ομάδα του Λουτσέσκου στο ξεκίνημα του ματς από τον Χατζηθεοδωρίδη, είχε δύο δοκάρια πριν κλείσει το πρώτο μέρος, με τον Μουργκ στο 12΄ και τον Κωνσταντέλια στο 45΄+1, ενώ στο 60΄ το γκολ που πέτυχε ο Κωνσταντέλιας δε μέτρησε μετά την χρήση του VAR, καθώς στο ξεκίνημα της φάσης ο Ντεσπόντοφ ήταν σε θέση οφσάιντ.

Παρ΄ όλα αυτά οι «ασπρόμαυροι», σαφώς πιο ποιοτική ομάδα από τον αντίπαλό τους, βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα ν΄ αντιδράσουν και να φύγουν νικητές από το Αγρίνιο με τα γκολ των Σάστρε, Αντριγια Ζίφκοβιτς και Κωνσταντέλια.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης

Κίτρινες: Χατζηθεοδωρίδης, Χουάνπι

Οι ενδεκάδες:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Μλάντεν, Χουάνπι, Χατζηθεοδωρίδης (68΄ Ντουάρτε), Τορεχόν, Σενγκέλια (68΄ Ντίαζ), Τσιγγάρας (81΄ Πέρες), Ζοάο Πέδρο (81΄ Λομονάκο), Μαλής, Στάγιτς, Λιάβας (81΄ Μαυρίας)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Ζ. Ζίβκοβιτς, Σάστρε, Κετζιόρα, Κουλιεράκης, Σοάρες (73΄ Ότο), Μάρκος Αντόνιο (63΄ Οζντόεφ), Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ (81΄ Σβαμπ), Κωνσταντέλιας, Μουργκ (63΄ Α. Ζίβκοβιτς), Τζίμας (46΄ Σαμάτα)

