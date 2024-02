Κόσμος

Αγρότες - Βρυξέλλες: επεισόδια και ενταση έξω από την έδρα της ΕΕ (εικόνες)

Συνεχίζονται οι έντονες κινητοποιήσεις από τους αγρότες των Βρυξελλών.

Ένταση επικρατεί στις Βρυξέλλες, με αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν, να προσπαθούν να σπάσουν τα προστατευτικά κάγκελα της αστυνομίας, έξω από την έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι στον χώρο αυτόν, πραγματοποιείται η συνεδρίαση των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ.

Παράλληλα, κρατούν πορτοκάλια και λεμόνια απειλώντας ότι θα τα εκτοξεύσουν κατά των αστυνομικών σε περίπτωση που τους εμποδίσουν να πλησιάσουν το κτήριο.

Νωρίτερα, οι αγρότες επιχείρησαν να βάλουν φωτιά σε ένα βουνό από ελαστικά μερικές εκατοντάδες μέτρα από το κτήριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η αστυνομία έφερε κανόνια νερού προτού οι σωροί από λάστιχα πάρουν φωτιά.

Δεκάδες τρακτέρ με σημαίες και πανό έχουν παραταχθεί σε ουρές, εμποδίζοντας την κυκλοφορία στην πόλη. “Γεωργία. Ως παιδί την ονειρεύεσαι, ως ενήλικας πεθαίνεις από αυτήν“, φωνάζουν οι αγρότες.

Μεταξύ των κύριων αιτημάτων των αγροτών που, όπως οι ίδιοι λένε, δεν έχουν ακόμη εισακουστεί, είναι: δίκαια εισοδήματα, μείωση διοικητικών βαρών, τέλος συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών και αύξηση του προϋπολογισμού για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).

