Άρειος Πάγος - Τέμπη: να μην μείνει τίποτα αναπάντητο

Νέα παρέμβση του Αρείου Πάγου, για τη διαλεύκανση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Τη διερεύνηση όλων των πτυχών της τραγωδίας των Τεμπών αλλά και των καταγγελιών των συγγενών των θυμάτων αναφορικά με την ύπαρξη εύφλεκτων υλών στο σημείο του δυστυχήματος, προσπάθεια αλλοίωσης του χώρου κλπ ζητεί με παραγγελία της προς την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη.

Όπως σημειώνει η πρώτη τη τάξει εισαγγελέας της χώρας, ήδη όλες οι σχετικές καταγγελίες, τα αιτήματα και τα υπομνήματα των συγγενών έχουν διαβιβαστεί στην ανάκριση.

«Παρά τα ανωτέρω όμως, διαμαρτυρίες και καταγγελίες συγγενών θυμάτων για αναπάντητα ερωτήματα, αποδεικτικά στοιχεία που δεν ελήφθησαν υπόψη ή δεν εκτιμήθηκαν σωστά, ανακριτικές ενέργειες που παραλείφθηκαν, ακόμα και για συγκάλυψη ευθυνών από τη δικαιοσύνη, εξακολουθούν να διαχέονται στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και στο εξωτερικό, υποστηριζόμενες και από μερίδα του Τύπου. Κατόπιν αυτών επιτακτική παρίσταται η ανάγκη να μεριμνήσετε, ώστε να ερευνηθεί και να απαντηθεί, μετά από αξιολόγηση, κατά την κρίση σας, κάθε ισχυρισμός και καταγγελία, που προβάλλεται από συγγενείς θυμάτων ή θύματα και τους συνηγόρους τους, ώστε το πέρας της ανάκρισης να μην αφήσει ουδεμία αμφιβολία ως προς το ότι οι εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές διερεύνησαν κάθε πτυχή της υπόθεσης, επιτελώντας στο ακέραιο το καθήκον τους», καταλήγει η κα Αδειλίνη.



Ολόκληρη η παραγγελία της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γ. Αδειλίνη προς την Προϊσταμένης της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας.

«Προς

την κα Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1706/1-3-2023 έγγραφο-παραγγελία μας σας αναθέσαμε την ανώτατη εποπτεία του ανακριτικού έργου της υπόθεσης των Τεμπών, σύμφωνα με το άρθρο 32 εδαφ. α΄ του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Είναι αδιαμφισβήτητες οι υπεράνθρωπες προσπάθειες τις οποίες εδώ και ένα έτος καταβάλλουν οι εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές για τη διερεύνηση σε βάθος και στον ταχύτερο δυνατό χρόνο του ως άνω εγκλήματος, μη φειδόμενες χρόνου και μόχθου, όπως άλλωστε οφείλουμε, ώστε να επιτευχθεί ο εντοπισμός όλων των υπαιτίων και η παραπομπή τους σε δίκη σε εξαιρετικά σύντομο χρόνο, στόχος στον οποίο αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ κοντά, αλλά ο οποίος επ' ουδενί δεν αποτελεί αυτοσκοπό, ούτε και μπορεί να αντιστρατεύεται την ίδια την απονομή της δικαιοσύνης, οδηγώντας σε συγκεκριμένες ανακριτικές ενέργειες ή αποκλείοντας άλλες, τυχόν επιβεβλημένες για την ανεύρεση της αλήθειας.

Οι ασκούντες το λειτούργημα του συνηγόρου της υποστήριξης της κατηγορίας ή της υπεράσπισης στην υπόθεση αυτή αλλά και το σύνολο του νομικού κόσμου της χώρας και όχι μόνο, γνωρίζουν πολύ καλά ότι ποτέ άλλοτε στη δικαστική μας ιστορία δεν επιτεύχθηκε κάτι ανάλογο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε αυτή η λειτουργία της δικαιοσύνης να είναι αυτονόητη και συνήθης και όχι εξαιρετική.

Στο πιο πάνω πλαίσιο, όπως σας είναι γνωστό, σας έχουμε διαβιβάσει αμελλητί κάθε υπόμνημα και αίτημα συγγενών θυμάτων που μας υποβλήθηκε, συμπεριλαμβανομένων και των καταγγελιών τους για τα αίτια της πρόκλησης έκρηξης πυρός, την ύπαρξη διάφορων εύφλεκτων και τοξικών ουσιών στο χώρο, την αλλοίωση του χώρου του εγκλήματος, με πιθανή απώλεια αποδεικτικών στοιχείων κλπ, που άλλωστε έχουν υποβληθεί αυτοτελώς και σε σας και στον Εφέτη Ανακριτή, προκειμένου να διερευνηθούν, έχετε δε προβεί, όπως γνωρίζουμε, στις απαιτούμενες προς τούτο ενέργειες.

Παρά τα ανωτέρω όμως, διαμαρτυρίες και καταγγελίες συγγενών θυμάτων για αναπάντητα ερωτήματα, αποδεικτικά στοιχεία που δεν ελήφθησαν υπόψη ή δεν εκτιμήθηκαν σωστά, ανακριτικές ενέργειες που παραλείφθηκαν, ακόμα και για συγκάλυψη ευθυνών από τη δικαιοσύνη, εξακολουθούν να διαχέονται στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και στο εξωτερικό, υποστηριζόμενες και από μερίδα του Τύπου.

Κατόπιν αυτών επιτακτική παρίσταται η ανάγκη να μεριμνήσετε, ώστε να ερευνηθεί και να απαντηθεί, μετά από αξιολόγηση, κατά την κρίση σας, κάθε ισχυρισμός και καταγγελία, που προβάλλεται από συγγενείς θυμάτων ή θύματα και τους συνηγόρους τους, ώστε το πέρας της ανάκρισης να μην αφήσει ουδεμία αμφιβολία ως προς το ότι οι εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές διερεύνησαν κάθε πτυχή της υπόθεσης, επιτελώντας στο ακέραιο το καθήκον τους.



Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Γεωργία Ευθ. Αδειλίνη»

