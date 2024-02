Αθλητικά

Παγκόσμια κατάταξη Τένις: Εκτός δεκάδας ο Τσιτσιπάς - Άνοδος της Σάκκαρη

Δείτε τι θέση έλαβαν οι δύο Έλληνες αθλητές στην παγκόσμια κατάταξη της ATP.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς παρέμεινε για μια ακόμη εβδομάδα στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, που διατηρεί η ATP, αφήνοντας πάλι στη δεύτερη θέση του κόσμου τον Κάρλος Αλκαράθ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς από την πλευρά του υποχώρησε μια ακόμη θέση, καθώς δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Λος Κάμπος του Μεξικό, και βρίσκεται πλέον στο Νο 12 του κόσμου, με 3.080 βαθμούς, παραμένοντας για δεύτερη εβδομάδα εκτός πρώτης 10άδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ελληνας πρωταθλητής βρέθηκε για τελευταία φορά εκτός της πρώτης δεκάδας στην παγκόσμια κατάταξη το 2019. Στις 25 Φεβρουαρίου ήταν στο Νο 11 του κόσμου, ενώ στις 4 Μαρτίου 2019 πλασαρίστηκε για πρώτη φορά στην πρώτη δεκάδα, στην ηλικία των 20 ετών.

Από τότε δεν είχε βγει ποτέ εκτός 10άδας, ενώ ένα πολύ μεγάλο διάστημα αυτής της περιόδου βρισκόταν σταθερά και στο Top 5, με career high το Νο 3 της κατάταξης, όπου βρέθηκε μετά την πορεία του μέχρι τον τελικό του περσινού Australian Open, από τις 30 Ιανουαρίου 2023, έως τις 16 Απριλίου του ίδιου έτους, δηλαδή για 11 εβδομάδες. Η πρώτη δεκάδα έχει ως εξής:

Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 9.855 βαθμοί Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 8.805 Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 8.270 Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 8.015 . Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 5.110 Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 5.085 Χόλγκερ Ρούνε (Δανία) 3.700 Χούμπερτ Χουρκάτς (Πολωνία) 3.395 Αλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.210 Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) 3.150