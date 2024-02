Κόσμος

Αγρότες - ΚΑΠ: Οι 19 προτάσεις της Ελλάδας στις Βρυξέλλες για την αναθεώρηση

"Η ΕΕ οφείλει να ανταποκριθεί στα δίκαια αιτήματα όλων των Ευρωπαίων αγροτών", τόνισε ο Λευτέρης Αυγενάκης. Τι αποφάσισε το Συμβούλιο Υπ. Γεωργίας της ΕΕ, στις Βρυξέλλες.

Την απόφαση να ξεκινήσει η διαδικασία αναθεώρησης της νέας ΚΑΠ και η ολοκλήρωσή της πριν τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών, έλαβε το συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ώρα που στις Βρυξέλλες ξέσπασαν βίαια επεισόδια από αγρότες.

Την ίδια ώρα, η Ελλάδα, μετά την αποδοχή των περισσοτέρων προτάσεων που έκανε σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, θα συνεχίσει με την ίδια αποφασιστικότητα για την υιοθέτηση περισσοτέρων τεχνικών βελτιώσεων αλλά και δομικών αλλαγών στη νέα ΚΑΠ, όπως δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης.

Η Ελλάδα, κατέθεσε 19 προτάσεις για τεχνικές αλλαγές στην ΚΑΠ και πρόταση για να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τις δομικές αλλαγές που θα κάνουν την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής πιο λειτουργική και λιγότερο γραφειοκρατική, άρα και πιο χρήσιμη, για τους αγρότες,





Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τόνισε ότι μεταφέρει στο Συμβούλιο την φωνή και την αγωνία των Ελλήνων αγροτών θέτοντας μάλιστα το ερώτημα αν τελικά μπορεί ένας ολόκληρος ευρωπαϊκός μηχανισμός να υπερασπιστεί τους παραγωγούς μας.

Μεταξύ των 19 προτάσεων είναι και οι εξής:

Απλοποίηση των ελέγχων και εξορθολογισμός των κυρώσεων

Υποστηρίζουμε εξαιρέσεις από τους ελέγχους αιρεσιμότηταςγια τους μικρούς γεωργούς και μη επιβολή κυρώσεων σε κανέναν γεωργό για μη συμμόρφωση με τα Πρότυπα κατά το έτος 2024.

Τροποποιήσεις για την βιώσιμη μετάβαση και προστασία μικροπαραγωγών

Ευελιξία στην εφαρμογή των Προτύπων της αιρεσιμότητας με βάση τα περιφερειακά και τοπικά χαρακτηριστικά, τόσο για το έτος 2024 όσο και μακροπρόθεσμα.

Ευχέρεια για χρήση του 2% της ΚΑΠ κατά βούλησησε περιόδους κρίσης

Το γεωργικό αποθεματικό δεν αρκεί να καλύψει όλες τα είδη κρίσεων. Σε επίπεδο άμεσης αντίδρασης,ο Έλληνας υπουργός, είπε ότι έχει διατυπώσει την στήριξή του στον προτεινόμενο από Κροατία adhoc μηχανισμό αξιοποίησης μέρους του προϋπολογισμού των Στρατηγικών Σχεδίων ΚΑΠ.

Διευκόλυνση της μεταφοράς αδιάθετων ποσών και μεταξύ ετών για τις ετήσιες παρεμβάσεις του πρώτου Πυλώνα.

Eναρμόνιση των κανονιστικών απαιτήσεων σχετικά με τις επενδύσεις σε αρδευτικά έργα.

Απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης των τροποποιήσεων των Στρατηγικών Σχεδίων, καθώς και αύξηση του αριθμού επιτρεπόμενων τροποποιήσεων. Όπως είπε, θεωρεί αυτονόητη την επαναφορά του κανόνα Ν+3

Ενίσχυση της θέσης γεωργών στην αγροδιατροφική αλυσίδα

Στην παρέμβασή του ο Λευτέρης Αυγενάκης, μεταξύ άλλων, τόνισε:

«Μεταφέρω στις Βρυξέλλες τη φωνή των αγροτών της Ελλάδας! Οι αιτίες των προβλημάτων, δεν απορρέουν από δική τους υπαιτιότητα. Οι γεωργοί πρέπει να είναι σε θέση να προμηθεύουν την Ένωση με τρόφιμα σε λογικές τιμές. Αυτή η προτεραιότητα δεν είναι πλέον δεδομένη και είναι δική μας αρμοδιότητα να την προασπιστούμε», τόνισε και πρόσθεσε ότι πρέπει να συνεχισθούν οι ενέργειες της Επιτροπής για απλούστευση, «ακόμη και αν απαιτηθεί άνοιγμα του θεσμικού πλαισίου της βασικής πράξης. Οι γεωργοί μας αναμένουν λύσεις. Και πρέπει να τους τις δώσουμε».

Προσδιόρισε δε, τους τομείς που η Ευρώπη πρέπει να δράσει άμεσα:

Ευελιξία στην εφαρμογή των Προτύπων της αιρεσιμότητας.

Διευκόλυνση της μεταφοράς αδιάθετων ποσών και μεταξύ ετών για τις ετήσιες παρεμβάσεις του πρώτου Πυλώνα. Πρέπει να μειωθεί ο κίνδυνος απώλειας πόρων, ειδικά από τα οικολογικά προγράμματα. Δεν υπάρχουν περιθώρια για ρίσκο.

Απλοποίηση των ελέγχων και εξορθολογισμός των κυρώσεων. Οι ελεγκτικές διαδικασίες δεν μπορεί να είναι αποσυνδεμένες από την πραγματικότητα στο χωράφι. Υποστηρίζουμε εξαιρέσεις από τους ελέγχους αιρεσιμότητας για τους μικρούς γεωργούς και μη επιβολή κυρώσεων σε κανέναν γεωργό για μη συμμόρφωση με τα Πρότυπα κατά το έτος 2024.

Eναρμόνιση των κανονιστικών απαιτήσεων σχετικά με τις επενδύσεις σε αρδευτικά έργα.

Aπλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης των τροποποιήσεων των Στρατηγικών Σχεδίων και αύξηση του αριθμού επιτρεπόμενων τροποποιήσεων. Η επαναφορά του κανόνα Ν+3 είναι επιβεβλημένη. Το υψηλό κόστος παραγωγής και ο πληθωρισμός ήδη έχουν καταστήσει τις επενδύσεις μη ελκυστικές. Οι χρονικοί περιορισμοί για την ολοκλήρωσή τους προσθέτουν ένα επιπλέον αντικίνητρο -ειδικά για τους νέους γεωργούς- στην προσπάθεια ενσωμάτωσης της καινοτομίας στη γεωργία.

Πέραν των ανωτέρω, ο Λευτέρης Αυγενάκης είπε ότι είναι σημαντικό να αναγνωριστούν και οι υπόλοιποι παράγοντες που έχουν επηρεάσει αρνητικά την ευρωπαϊκή παραγωγή, αναφέροντας ως κυρίαρχη πρόκληση για τον πρωτογενή τομέα την κλιματική κρίση.

Τόνισε δε ότι η επέκταση και ενδυνάμωση αναφορικά με το δίχτυ ασφαλείας της ΚΑΠ είναι αναγκαία, καθώς το γεωργικό αποθεματικό δεν αρκεί να καλύψει όλα τα είδη κρίσεων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση της Θεσσαλίας. Υπενθύμισε δε ότι ως χώρα στηρίζουμε την πρόταση της Κροατίας και Σλοβενίας στον adhoc μηχανισμό που προτείνουν. «Το είχαμε συνυπογράψει. Επιμένουμε σε αυτήν την πρόταση!».

Κάνοντας αναφορά στο εμπόριο σημείωσε ότι «η επιβίωση των γεωργών μας εξαρτάται πρωτίστως από την ανταγωνιστικότητά τους. Η αμοιβαιότητα και η προάσπιση των ποιοτικών γεωργικών προϊόντων της Ένωσης στις εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες είναι αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις για ένα δίκαιο εμπόριο. Ομοίως, οι ρήτρες διασφάλισης είναι απαραίτητες για την αποφυγή εισαγωγών φθηνότερων, συχνά μη ασφαλών προϊόντων, που επιφέρουν αποσταθεροποίηση της εσωτερικής αγοράς».

Ο Έλληνας ΥπΑΑΤ έθεσε και το ζήτημα της ενίσχυσης του ρόλου των αγροτών στην αγριοδιατροφική αλυσίδα, που, πανευρωπαϊκά, αλλά και στην Ελλάδα, αποτελεί ένα από τα βασικά αιτήματά τους τονίζοντας ότι «οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές υποβαθμίζουν τη συνεισφορά των γεωργών στην αλυσίδα, ενισχύουν τα μονοπώλια και λειτουργούν αρνητικά για το σύνολο της κοινωνίας που επωμίζεται τεράστιες αυξήσεις στις τιμές βασικών ειδών διατροφής».

Κλείνοντας την παρέμβασή του ο Έλληνας υπουργός, τόνισε, ότι συμπερασματικά απαιτείται:

εξασφάλιση ενισχυμένης χρηματοδότησης για την ΚΑΠ τώρα και στο μέλλον. χρήση και άλλων πηγών χρηματοδότησης εκτός ΚΑΠ σε περιόδους κρίσεων, όπως η κλιματική, η ενεργειακή, η γεωπολιτική, η υγειονομική. επανεξέταση –άμεσα, χωρίς καμία καθυστέρηση-,των απαιτήσεων της πράσινης αρχιτεκτονικής της ΚΑΠ και της Πράσινης Συμφωνίας. εξορθολογισμός των κανόνων εμπορίου, διαφάνεια και πάταξη φαινομένων κερδοσκοπίας, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στις παγκόσμιες συναλλαγές.

Έθεσε δε, το ερώτημα: «Αλήθεια, δεν μπορεί ένας ολόκληρος ευρωπαϊκός μηχανισμός να υπερασπιστεί τους παραγωγούς μας; Τους αγρότες μας;»

Η δήλωση του Επιτρόπου Janusz Wojciechowski:

Στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας, ο Επίτροπος Γεωργίας Janusz Wojciechowski ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι προτίθεται να προτείνει αύξηση της κρατικής βοήθειας ήσσονος σημασίας (de minimis) στους αγρότες, όπως ζήτησαν ορισμένα κράτη μέλη, παράταση του ισχύοντος προσωρινού πλαισίου κρατικής βοήθειας και των αυτόνομων μέτρων για Ουκρανία για την περίοδο 2024-2025, αλλά και τη μετατροπή στο μέλλον ορισμένων περιοριστικών όρων (GAEC) που επιβάλλονται στους αγρότες σε προαιρετικά οικoλογικά συστήματα (voluntary eco-schemes), διότι αυτά έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Συνολικά, τόνισε ότι πρέπει να επιδειχθεί ευελιξία απέναντι στους αγρότες και όχι τιμωρητική διάθεση, ενώ έκανε επίσης λόγο για θετική αντίδραση των κρατών-μελών στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που παρουσιάστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Όλα τα κράτη συμφώνησαν για την ανάγκη αναθεώρησης της τρέχουσας ΚΑΠ και υπέβαλαν τις προτάσεις τους.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Βέλγος Υπουργός Γεωργίας David Clarinval δεσμεύτηκε η αναθεώρηση να γίνει με την παρούσα σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου.

Τις επόμενες ημέρες η Ειδική Επιτροπή Γεωργίας πρόκειται να εξετάσει τις άμεσες διαδικασίες για την αναθεώρηση.

Η δήλωση του Έλληνα Υπουργού μετά το πέρας του συμβουλίου:

«Η σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας των «27» έκανε ένα πρώτο γενναίο βήμα και μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο ανέδειξε την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για σοβαρές τεχνικές βελτιώσεις στη λειτουργία της ΚΑΠ, υιοθετώντας, παράλληλα, πολλές από τις προτάσεις που υπέβαλε η χώρα μας. Αποτελεί ομόφωνη θέση του Συμβουλίου ότι χρειάζεται περισσότερη απλούστευση και ευελιξία για την εφαρμογή των ΚΓΠΚ ώστε να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους. Η Βελγική προεδρία έχει κάνει ένα πρώτο μεγάλο βήμα, αλλά η προσπάθεια για βελτίωση της ΚΑΠ πρέπει να συνεχισθεί. Η Ελλάδα θα συνεχίσει με την ίδια αποφασιστικότητα την προσπάθεια για περισσότερες τεχνικές βελτιώσεις αλλά και για δομικές αλλαγές προς όφελος των αγροτών μας. Αξιοποιούμε όλες τις συνεργασίες, και ειδικότερα μέσα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και στην συμμαχία των 9 ευρωπαϊκών χωρών του Νότου (EU MED 9), με μεθοδικό τρόπο, πιέζουμε ώστε να επιτύχουμε και δομικές αλλαγές στην ΚΑΠ 2023-2027».

