Κασσελάκης για Τέμπη: Δεν θα ξεχάσουμε το μεγάλο έγκλημα

Τι είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε συνάντηση με το Προεδρείο της ΠΟΕ - ΟΤΑ.

Με το Προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στους ΟΤΑ, (ΠΟΕ-ΟΤΑ) συναντήθηκε στα γραφεία του κόμματος την Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δήλωσε:

«Να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την ΠΟΕ - ΟΤΑ που ήρθαν εδώ στο “Μίμης Δαρειώτης”, όπως λέγεται το κτίριό μας, για μια πολύ παραγωγική συνάντηση. Το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ξεκάθαρο: Θέλουμε ένα κοινωνικό κράτος με ενισχυμένη Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Πρώτα απ’ όλα αύριο έχουμε την απεργία της ΑΔΕΔΥ την οποία τη στηρίζουμε, καθώς και την επέτειο του εγκλήματος των Τεμπών. Ποτέ δεν πρόκειται να ξεχάσουμε το μεγάλο αυτό έγκλημα και να αμελήσουμε την ευθύνη που έχει ο πολιτικός κόσμος απέναντι στην απονομή της Δικαιοσύνης, που είναι αναγκαία για τις ψυχές που χάθηκαν και όλες τις ψυχές που τραυματίστηκαν.

Οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν πολλά αιτήματα και απολύτως δίκαια κατά τη γνώμη μας. Πρώτα απ’ όλα έχουν ένα αυτονόητο αίτημα να συναντηθούν με την αρμόδια υπουργό, την κ. Κεραμέως. Η κ. Κεραμέως πολύ απλά αρνείται να τους συναντήσει. Την παροτρύνω να κάνει το αυτονόητο, καθώς πληρώνεται από τους Έλληνες φορολογούμενους, να συναντήσει τους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αν όχι, να έρθει στη Βουλή να απαντήσει στους βουλευτές μας, οι οποίοι θα προχωρήσουν με την κατάλληλη Επίκαιρη Ερώτηση. Το ΣΕΠΕ πρέπει επιτέλους να κάνει τη δουλειά του. Τα ατυχήματα που βιώνουν οι εργαζόμενοι στην Αυτοδιοίκηση είναι πολλά, είναι απαράδεκτα και είναι στο χέρι της κυβέρνησης να ενισχύσει το ΣΕΠΕ ώστε να μειωθούν. Πρέπει να καταργηθεί η διάταξη Βορίδη, πρέπει να καταργηθούν οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί οι οποίοι είναι το επίκεντρο της διαφθοράς, της διαπλοκής και της σπατάλης στη χώρα μας.

Υπάρχει μια πολύ μεγάλη υποστελέχωση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, κοντά στο 40%. Πρέπει να προχωρήσουμε σε προκήρυξη μόνιμων θέσεων εργασίας και επίσης πρέπει να υπάρχει μία ενιαία ρύθμιση για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά, έτσι ώστε να μην υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες μεταξύ ιδιωτικού τομέα και Δημοσίου. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τον 13ο και 14ο μισθό, που πρέπει να επανέλθουν άμεσα. Είμαστε εδώ με τους εργαζόμενους του Δημοσίου, για ένα Δημόσιο που θα υπηρετεί τον πολίτη αποδοτικά. Αυτή τη στιγμή δεν το κάνει, υπάρχει μεγάλη σπατάλη και είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων έτσι ώστε τα αιτήματά τους να μπορούν να εισακουστούν. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ στο “Μίμης Δαρειώτης” και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μαζί σας».

Ο Πρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Νίκος Τράκας, δήλωσε:

«Σήμερα συναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ως εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να μιλήσουμε για τα πολύ μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στην Αυτοδιοίκηση. Ο Πρόεδρος κατάλαβε τα συγκεκριμένα ζητήματα που έχουμε, τα εργατικά ατυχήματα, το πολύ λίγο προσωπικό που έχουμε, τις υποχρεωτικές εφέσεις που ζητήσαμε από τον κ. Βορίδη να καταργηθούν, τις Αναπτυξιακές Εταιρείες που έχει γίνει προσπάθεια από την κυβέρνηση να προχωρήσουν στην Αυτοδιοίκηση και είναι ό,τι πιο “μαύρο” υπάρχει. Ζητήσαμε τη στήριξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Το αποδέχτηκε. Ζητήσαμε να γίνει ερώτηση στη Βουλή για τα προβλήματα της Αυτοδιοίκησης, ενώ εκφράσαμε και τη δυσαρέσκειά μας επειδή η κ. υπουργός από τον Ιούλιο, ενώ υπάρχουν εκατοντάδες ατυχήματα στην ΤΑ, ενώ υπάρχουν εκατοντάδες προβλήματα, δεν μας έχει κάνει την τιμή να συναντήσει για να της πούμε για τα προβλήματά μας. Όπως, επίσης, συμφωνήσαμε ότι ο 13ος και ο 14ος μισθός για όλους τους εργαζόμενους είναι πολύ σημαντικό ζήτημα καθώς η φτώχεια και η εξαθλίωση των πολιτών, όλο αυτό το διάστημα, έχει φτάσει σε άσχημη κατάσταση τους πολίτες κι εμάς τους ίδιους. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνάντηση και πιστεύω ότι και με τις υπόλοιπες συναντήσεις που θα γίνουν, θα καταλήξουμε σε έναν δρόμο για τους εργαζόμενους και την κοινωνία».

Εντωμεταξύ, την πρόσβαση των μελών της εξεταστικής επιτροπής «για τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών» στη δικογραφία του εφέτη-ανακριτή Λάρισας, ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως δήλωσε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Βασίλης Κόκκαλης, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζήτησε «τη συσχέτιση της δικογραφίας, που απεστάλη από την προηγούμενη εβδομάδα από τον εφέτη-ανακριτή, την πρόσβαση, δηλαδή, όλων των μελών της εξεταστικής επιτροπής στην δικογραφία των Τεμπών, και την παράταση, τουλάχιστον για μία εβδομάδα, στην κατάθεση των πορισμάτων (των κομμάτων)».

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Κόκκαλης είπε ότι «η δικογραφία έφυγε από τη Λάρισα την Παρασκευή (23/02/2024)».

Σημειώνεται ότι η εξεταστική επιτροπή αποφάσισε ότι στις 8 Μαρτίου, τα κόμματα θα πρέπει να καταθέσουν τα πορίσματά τους και ότι, αυτά θα συζητηθούν στις 11 Μαρτίου.

