Τσιόδρας για Τέμπη: Ο Άρειος Πάγος δείχνει την ανεξαρτησία στην έρευνα για την τραγωδία

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού για τους αγρότες, τα μέτρα για την ακρίβεια, αλλά και για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο Πρωθυπουργός τόνισε τις προηγούμενες ημέρες ότι οι φωνές των αγροτών ενισχύουν την πίεση για την αλλαγή της ΚΑΠ από την ΕΕ», είπε ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Όπως επεσήμανε ο κ. Τσιόδρας, «Βγήκε κάτι σημαντικό χθες στο Συμβούλιο των Υπ. Γεωργίας της ΕΕ, γιατί συμφωνήθηκε να αναθεωρηθεί η Κοινή Αγροτική Πολιτική και μάλιστα πριν από τις Ευρωεκλογές. Προηγήθηκε συνεδρίαση των Υπουργών Γεωργίας των μεσογειακών χωρών, που με ελληνική πρωτοβουλία πήγαν με σχεδόν κοινή γραμμή στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ».

«Οι αγρότες, μέσα από την τροποποίηση της ΚΑΠ πρέπει να περιμένουν να αλλάξουν πράγματα σε ότι αφορά τις ενισχύσεις. Για τις ελληνοποιήσεις θα υπάρξει αυστηρότερο πλαίσιο και σύντομα θα συζητηθεί στο υπουργικό συμβούλιο. Για το ρεύμα ανακοινωθήκαν μέτρα, ενώ δρομολογήθηκαν μέτρα και για το αγροτικό πετρέλαιο», σημείωσε ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού και σύμφωνα και με έμμεση αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη, υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΝΔ.

Ενόψει της συνάντησης του Πρωθυπουργού με αγρότες της Θεσσαλίας, διευκρίνισε ότι «για την Θεσσαλία, που είναι ειδική περίπτωση, η συζήτηση δεν αφορά μόνο τους αγρότες, αλλά συνολικά την ανασυγκρότηση της περιοχής».

Για την ακρίβεια

Ο Δημήτρης Τσιόδρας επεσήμανε ακόμη ότι «Οι αγρότες θα είχαν αυξημένο εισόδημα αν ήταν οργανωμένοι σε συνεταιρισμούς, έχουν δοθεί φορολογικά κίνητρα για αυτό», ενώ για την ακρίβεια σημείωσε ότι «έλεγχοι έχουν ξεκινήσει για να δούμε που υπάρχει αθέμιτο κέρδος στην πορεία από το ράφι στο χωράφι».

«Ο πληθωρισμός έχει πέσει, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα επιμένει. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε αποκλιμάκωση των τιμών, λόγω και των μέτρων που έχουν ληφθεί», ανέφερε, ενώ κατηγόρησε χώρες της ΕΕ ότι επιτρέπουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό σε βάρος χωρών και παραγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Προφανώς παρακολουθούμε τι συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ, μην τρελαθούμε. Ένα Συνέδριο πρέπει να έχει ένα πολιτικό αποτέλεσμα ή να έχει οδηγήσει σε ένα εσωτερικό ξεκαθάρισμα. Εδώ δεν είχαμε τίποτα από τα δύο. Το ξεκαθάρισμα το ανέβαλαν για μετά τις ευρωεκλογές ή τις εθνικές εκλογές δεν ξέρω πότε, ενώ δεν υπάρχει ούτε πολιτικό αποτέλεσμα. Θυμάστε κάποια πρόταση από το Συνέδριο;», υπογράμμισε ο κ. Τσιόδρας σχετικά με τις εξελίξεις στην αξιωματική αντιπολίτευση.

Υποστήριξε δε ότι «αντίπαλος δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ, αλλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και ο τρόπος που προσπαθείς να τα αντιμετωπίσεις. Εγώ δεν θα έλεγα ότι η κοινωνία είναι αντίπαλος, αλλά σύμμαχος της Κυβέρνησης. Έχουμε διαφορετικού είδους αντιδράσεις που υπάρχουν στην κοινωνία. Άλλες αυτές για την ακρίβεια, άλλες αυτές για τα κρατικά πανεπιστήμια».

Για τα Τέμπη και την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής

Για τα Τέμπη είπε ότι «είναι μια τραγωδία που μας έχει συγκλονίσει όλους, γιατί ο καθένας σκέφτεται ότι εκεί θα μπορούσε να είναι το δικό του παιδί. Η Δικαιοσύνη κινείται πιο γρήγορα, σε σχέση με τους ρυθμούς που κινείται στην Ελλάδα. Η παρέμβαση του Αρείου Πάγου δείχνει ότι η δικαιοσύνη κινείται ανεξάρτητα. Αυτό δείχνει ότι η έρευνα προχωρά, με δεδομένη την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Έχουμε την δίκη για το Μάτι που έγινε το 2018, έχουμε 2024 και ακόμη δεν έχουμε απόφαση. Εδώ η Δικαιοσύνη κινείται με πιο γρήγορους ρυθμούς».

Σχετικά με τις αντιδράσεις για μη κλήτευση ορισμένων μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τα Τέμπη. Ο κ. Γεννηδούνιας, εκτός από συνδικαλιστικός εκπρόσωπος ήταν και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε θα μιλούσε και με πολιτικό κίνητρο και υποθέτω αυτό ήταν το κριτήριο για το οποίο δεν εκλήθη στην Επιτροπή».

