Οικονομία

Λίμνη Κάρλα: Αγρότες της Θεσσαλίας έκαψαν μπάλες με άχυρο (εικόνες)

Διαμαρτυρία στη λίμνη Κάρλα από τους αγρότες της Θεσσαλίας, την ώρα της συνάντησης των αντιπροσώπων τους με τον Πρωθυπουργό.

Οι αγρότες της Θεσσαλίας, από το μπλόκο του Στεφανοβίκειου, έφτασαν με τα αγροτικά τους μηχανήματα και τρακτέρ στο θυροφυλάκιο της λίμνης Λάρλα, όπου, πάνω από 180.000 στρέμματα καλλιεργειών παραμένουν, κάτω από το νερό κι όπως λένε, θα κάνουν πάνω από τέσσερα χρόνια να στεγνώσουν, αφήνοντας χωρίς εισόδημα τους παραγωγούς κι έκαψαν μπάλες με άχυρα, όπως μεταδίδει η απεσταλμένη του ΑΝΤ1 στη Θεσσαλία, Πωλίνα Κολοκοτρώνη.

Παρά τα μέτρα στήριξης που έχει ανακοινώσει ήδη ο πρωθυπουργός για τους πλημμυροπαθείς αγρότες της Θεσσαλίας, οι ίδιοι θεωρούν, πως δεν έχουν λάβει ικανοποιητικές απαντήσεις στα αιτήματα τους. Περιμένουν να δουν τα αποτελέσματα της συνάντησης με τον πρωθυπουργό και δηλώνουν, έτοιμοι να προχωρήσουν σε πιο δυναμικές κινητοποιήσεις, εάν δεν βγει λευκός καπνός από τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου.





