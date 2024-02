Life

“The 2Night show”: Ράμμος - Καβατζίκης στην παρέα της Τρίτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξομολογήσεις καρδιάς και αποκαλύψεις από τους καλεσμένους του Γρηγόρη Αρναούτογλου..

-

Απόψε, Τρίτη 27 Φεβρουαρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» τον Άρη Καβατζίκη, που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο πλευρό της Δανάης Μπάρκα στην εκπομπή «Πάμε Δανάη».

Ο αγαπημένος δημοσιογράφος μιλάει για την περίοδο που ήταν διευθυντής στο περιοδικό «HELLO» που, όπως αποκαλύπτει, ήταν η χειρότερη της ζωής του.

Γιατί αναγκάστηκε να πάει στα δικαστήρια με την Ελένη Μενεγάκη;

Πώς έκρινε αν μια «παπαρατσική» φωτογραφία είναι προς δημοσίευση και τι παρεξηγήσεις έχει αντιμετωπίσει;

Στη συνέχεια, μιλάει για το αυτοάνοσο νόσημα που έχει από μικρό παιδί, για την απώλεια του αδερφού και της μητέρας του, που του κόστισαν πολύ, αλλά και το είδος ψυχοθεραπείας που ακολούθησε για να βοηθηθεί.

Τέλος, μιλάει για τη συνεργασία του με την Δανάη Μπάρκα και το ρίσκο που πήρε για να βρεθεί στο πλευρό της.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», καλεσμένος του Γρηγόρη είναι και ο Αναστάσιος Ράμμος.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής, φανερά ανανεωμένος, βρίσκεται σε μια καινούργια φάση της ζωής του και εξηγεί πώς προσπαθεί να νικήσει τους φόβους και τις ενοχές του παρελθόντος. Μιλάει με ειλικρίνεια και αποδοχή για το θέμα της εξάρτησης και του εθισμού του, που τον οδήγησαν στα «κόκκινα».

Γιατί δηλώνει ότι έπινε ανθρώπους και συναισθήματα; Πώς τον βοήθησε ο «Εκατομμυριούχος» στον αγώνα που έδινε; Γιατί κακοποιούσε τον εαυτό του; Τέλος, μιλάει για το νέο του τραγούδι «Καινούργιο Παρελθόν», που είναι βιωματικό, και εξηγεί πως στο παρόν μπορούμε να κάνουμε αυτά που θέλουμε για το παρελθόν μας.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Night Show»: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 24:00.

#The2NightShow

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Αντώνης Μάτσος Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Μαίρη Μουστάκη Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης