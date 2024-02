Πολιτική

Μη κρατικά πανεπιστήμια – Παπανδρέου: “Όχι” στο νομοσχέδιο της Κυβέρνησης

Ο πρώην Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Βουλή, επέμεινε στην ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Αντίθετος με την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, τουλάχιστον με τον τρόπο που προωθεί η κυβέρνηση, εμφανίστηκε ο πρώην Πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου μιλώντας στη Βουλή. Την ίδια ώρα, επέμεινε στην ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος.

«Η πρότασή μου είναι ξεκινήστε μια ουσιαστική συζήτηση για το άρθρο 16, απελευθερώσετε τα δημόσια πανεπιστήμια να είναι πολύ πιο ελεύθερα και σε λίγο θα έχουμε πολλούς νέους στην Ελλάδα και ξένους», σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός

«Η κυβέρνηση έρχεται άρον-άρον να υλοποιήσει πρωτοβουλίες ιδιωτικές. Οι πρώτοι λόγοι είναι εντυπωσιασμού, πιέσεις των λόμπι», ανέφερε ο κ. Παπανδρέου και πρόσθεσε πως «θα δημιουργηθούν ανισότητες και αδικίες και μόνο για αυτούς τους λόγους είναι αρκετό να καταψηφιστεί το νομοσχέδιο».

Απαντώντας στον Υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη επισήμανε ότι δεν θεωρεί πως τα παραρτήματα θα μας κάνουνε περιφερειακό πόλο. «Υψηλή παιδεία δεν θα γίνει με κάποια παραρτήματα που θα φτιάξουν κάποια fund. Ουσιαστικά απλώς ρυθμίζουμε ξένα παραρτήματα με κάποιους που προσπαθούν να αναπτύξουν αυτή τη παιδεία», συμπλήρωσε ο πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Τέλος, θύμισε ότι άρθρο 16 το ψήφισε η ΝΔ το 1975 και τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει γιατί δεν θα μπορούν κοινωνικοί φορείς να ιδρύουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. «Αλλά η ΝΔ θεωρούσε ότι θα μπορούσε μέσα από την Κρατική Παιδεία να ελέγξει πολιτικά ένα φοιτητικό κίνημα ένα κύμα προοδευτισμού που εξέφραζε η νεολαία. Έχετε ευθύνη ότι εδώ και 50 χρόνια της ΝΔ δεν έχει αλλάξει», είπε.

