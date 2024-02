Πολιτισμός

Μπιενάλε: Χιλιάδες καλλιτέχνες ζητούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ

Οι καλλιτέχνες σε επιστολή αναφέρει ότι είναι απαράδεκτο να παρουσιάζονται καλλιτεχνικά έργα από ένα κράτος που αυτή τη στιγμή διαπράττει θηριωδίες στην εμπόλεμη Λωρίδα της Γάζας.

Χιλιάδες καλλιτέχνες ζήτησαν τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τη φετινή Μπιενάλε της Βενετίας σε μια ανοιχτή επιστολή τους στην οποία οι υπογράφοντες κατηγορούν το εβραϊκό κράτος για γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

Η επιστολή που δημοσιεύτηκε διαδικτυακά από μια οργάνωση "Η Τέχνη δεν Συμμαχεί με την Γενοκτονία" (Art Not Genocide Alliance) (ANGA) αναφέρει ότι είναι απαράδεκτο να παρουσιάζονται καλλιτεχνικά έργα σε μια διεθνή πολιτιστική εκδήλωση από ένα κράτος που αυτή τη στιγμή διαπράττει θηριωδίες στην εμπόλεμη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την ANGA, περισσότεροι από 8.000 καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτισμού έχουν τώρα υπογράψει την αίτηση.

Το αίτημα έρχεται μόλις δύο μήνες πριν ξεκινήσει η διάσημη και μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις σύγχρονης τέχνης, που φιλοξενείται στη Βενετία, και φέτος ξεκινά στις 20 Απριλίου.

Η Μπιενάλε θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Νοεμβρίου. Στην έκθεση κάθε χώρα έχει το δικό της εκθεσιακό χώρο όπου εκτίθονται έργα.

Οι καλλιτέχνες που υπέγραψαν την επιστολή απαιτούν να μην επιτραπεί στο Ισραήλ να έχει το δικό του χώρο στην Μπιενάλε.

«Οποιαδήποτε επίσημη εκπροσώπηση του Ισραήλ στη διεθνή πολιτιστική σκηνή αποτελεί επιδοκιμασία των πολιτικών του και της γενοκτονίας στη Γάζα», τονίζεται στην επιστολή, συλλογής υπογραφών.

Το Ισραήλ κατηγορείται για γενοκτονία στον πόλεμο κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή την κατηγορία.

