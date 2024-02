Κόσμος

The Hill - Δημοσκόπηση: Οι ΗΠΑ πρέπει να υπερασπιστούν τους συμμάχους της

Μεγάλο ποσοστό αμερικάνων πολιτών τάσσονται υπέρ της υπεράσπισης των νατοϊκών συμμάχων της χώρας. Σε ποια χώρα εκφράζουν την μεγαλύτερη υποστήριξη.

Υπό τον τίτλο «Most Americans in new survey say US should defend NATO allies» (Οι περισσότεροι αμερικάνοιπολίτες λένε πως οι ΗΠΑ πρέπει να υπερασπιστεί τους συμμάχους του ΝΑΤΟ) , η εφημερίδα THE HILL δημοσιεύει δημοσκόπηση σύμφωνα με την οποία η πλειοψηφία των Αμερικανών τίθεται υπέρ του ΝΑΤΟ και θεωρεί ότι οι ΗΠΑ πρέπει να συνεχίσουν να υπερασπίζονται τους συμμάχους τους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης της εταιρείας μετρήσεων YouGov, (σε δείγμα 1.562 ενηλίκων με περιθώριο λάθους 3%), το 60% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να υπερασπιστούν τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ, εάν αυτοί δεχτούν επίθεση. Μόλις το 13% λέει ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να τηρήσουν την εν λόγω δέσμευση, ενώ το 26% δεν ήταν σίγουρο για την απάντηση.

Η έρευνα έδειξε ότι οι ερωτηθέντες εξέφρασαν τη μεγαλύτερη υποστήριξη υπεράσπισης συμμάχου στο ΝΑΤΟ, για το Ηνωμένο Βασίλειο (63%) ακολουθούμενο από τη Γαλλία (58%), τη Γερμανία (55%), την Πολωνία (54%), τη Φινλανδία (54%) και την Ελλάδα (52%). Η Σουηδία, η οποία δεν έχει γίνει ακόμη δεκτή στη Συμμαχία, συγκέντρωσε το 58% της υποστήριξης, σύμφωνα με την έρευνα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έρχονται αμέσως μετά την αρνητική ρητορική που εξέφρασε ο κ. Trump για το ΝΑΤΟ. Η έρευνα διαπίστωσε ότι το 54% των Αμερικανών αποδοκιμάζει έντονα ή λιγότερο την άποψη του Trump για το ΝΑΤΟ, ενώ το 23% την εγκρίνει, καταλήγει το δημοσίευμα

