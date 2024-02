“The 2night show” – Καβατζίκης: Η εποχή των χρυσών αμοιβών και το δικαστήριο με την Μενεγάκη (βίντεο)

Life

Ο δημοφιλής δημοσιογράφος μοιράστηκε τις αναμνήσεις του από την "χρυσή εποχή" του σκανδαλοθηρικού και lifestyle Τύπου.

Ο Άρης Καβατζίκης βρέθηκε καλεσμένος στο "The 2Night Show" με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο γνωστός δημοσιογράφος μίλησε για την περίοδο που ήταν διευθυντής στο περιοδικό «Hello», ενώ αποκάλυψε και γιατί αναγκάστηκε να πάει στα δικαστήρια με την Ελένη Μενεγάκη. «Έχω δηλώσει πως η χειρότερη περίοδος της ζωής μου ήταν όταν ήμουν διευθυντής στο Hello. Παρόλα αυτά λατρεύω τα περιοδικά. Χωρίς να φταις και να εμπλέκεσαι, ως διευθυντής ξαφνικά βρίσκεται να ντιλάρεις οικονομικά, διάσημα πρόσωπα. Αυτή η δοσολοψία δεν ήταν του χαρακτήρα μου, οπότε ήταν ζόρι. Δεν υπάρχει πλέον έδαφος για αυτή την κατάσταση, δεν υπάρχει το budget. Το ενδιαφέρον έχει στραφεί αλλού. Την εποχή των paparazzi στην Ελλάδα, υπήρχαν φωτογραφίες που μπορεί να κόστιζαν μέχρι 5.000 ευρώ» ανέφερε αρχικά ο δημοσιογράφος.

«Με την Ελένη είχαμε φτάσει στο δικαστήριο, όταν ήμουν διευθυντής στο Hello. Είχαμε δημοσιεύσει φωτογραφίες από κάποια γενέθλια της κόρης της. Ήταν φωτογραφίες παπαράτσι που ήρθαν από πρακτορείο. Οι φωτογραφίες ήταν από μια κλειστή αίθουσα και η Ελένη κινήθηκε νομικά. Διεκδίκησε το δικαίωμά της από τη δημοσίευση των φωτογραφιών σε μια ιδιωτική στιγμή. Νομίζαμε ότι ήταν γενέθλια μέσα σε ξενοδοχείο, δεν το γνωρίζαμε. Το κέρδισε το δικαστήριο» αποκάλυψε ο Άρης Καβατζίκης. «Πολλές φορές είχα δίλημμα και πολλές φορές δεν δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες στο περιοδικό. Ήταν μια πολύ ταλαντούχα ηθοποιός, με περγαμηνές. Όταν ήρθαν κάποιες φωτογραφίες της παραξενεύτηκα και θεώρησα χρέος μου να την ενημερώσω, μου είπε πως δεν είναι προς δημοσίευση και το σεβάστηκα» σημείωσε επίσης ο δημοσιογράφος.

