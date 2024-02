Κοινωνία

Αττική Οδός: Κλειστό τμήμα την νύχτα της Τετάρτης

Ποιο τμήμα θα παραμείνει κλειστό για τους οδηγούς και για ποιο λόγο. Ποιες οι εναλλακτικές διαδρομές.

Κλειστός λόγω προγραμματισμένων εργασιών βαριάς συντήρησης του οδοστρώματος θα παραμείνει από τις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης 28/02/2024 έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 29/02/2024, ο δυτικός κλάδος της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού στην κατεύθυνση προς Βριλήσσια / Ελευσίνα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της παραχωρησιούχου, «κατά τη διάρκεια των παραπάνω αποκλεισμών, οι οδηγοί μπορούν να κινηθούν ως εξής:

Ευθεία προς Μαρκόπουλο – Αεροδρόμιο, μέσω του συνδετήριου κλάδου του κόμβου Λεονταρίου (κόμβος Υ7), έως τον Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Παιανίας (Σ.Ε.Α. Μεσογείων), όπου θα αναστρέψουν στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, ή

Ευθεία προς Ραφήνα, στη συνέχεια να αναστρέψουν προς Ελευσίνα μέσω του κόμβου Παλλήνης (κόμβος Υ8) χωρίς την εκ νέου καταβολή τέλους διοδίων και έπειτα μέσω του συνδετήριου κλάδου του κόμβου Λεονταρίου (κόμβος Υ7) να κατευθυνθούν προς Ελευσίνα.

Η Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες βαριάς συντήρησης.

Στην εταιρική ιστοσελίδα ( www.aodos.gr ) και στο Twitter/X ( @aodostraffic ) υπάρχει συνεχής ενημέρωση όλο το 24ωρο για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν κατά τμήματα στην Αττική Οδό στο πλαίσιο των εργασιών βαριάς συντήρησης. Μέσω του site παρέχεται επίσης live εικόνα από 6 κάμερες τοποθετημένες σε κομβικά σημεία του αυτοκινητόδρομου ( www.aodos.gr/live-streaming/ )».

