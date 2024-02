Οικονομία

Κηφισιά - Πειραιάς: Τηλεφωνήματα για βόμβες σε εφορίες

Αναστάτωση επικράτησε στις υπηρεσίες όταν άγνωστοι τηλεφώνησαν και ανακοίνωσαν ότι είχε τοποθετηθεί βόμβα.

Συναγερμός επικράτησε το μεσημέρι της Τετάρτης στις ΔΟΥ Κηφισιάς και Α’ Πειραιά, όταν άγνωστοι τηλεφώνησαν και στις δύο υπηρεσίες και ανακοίνωσε πως έχουν τοποθετηθεί εκρηκτικοί μηχανισμοί στα κτήριά τους, χωρίς μάλιστα να διευκρινίσει αν υπήρχε χρονικό περιθώριο για την έκρηξή τους, και ποιοι ήταν αυτό.

Όπως ήταν αναμενόμενο ενημερώθηκε αμέσως η αστυνομία και οι δύο εργασιακοί χώροι εκκενώθηκαν από εργαζόμενους και πολίτες. Πυροτεχνουργοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛΑΣ μετέβησαν στις τοποθεσίες και έλεγξαν εξονυχιστικά τα κτήρια και τους περιβόλους τους.

Εντέλει περίπου στις 14.50 δόθηκε λήξη συναγερμού από την Αστυνομία καθώς οι έρευνες ολοκληρώθηκαν χωρίς κανένα επικίνδυνο εύρημα.

