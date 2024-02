Πολιτική

Κουτσούμπας: Τα Τέμπη, οι δημοσκοπήσεις και οι ευρωεκλογές (βίντεο)

Σε ποια πρόσωπα θα πρέπει να καταλογιστούν ευθύνες για την τραγωδία των Τεμπών; Τι αναφέρει ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1.

Καλεσμένος στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1, βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Με αφορμή την παρουσία του στη Λάρισα στο σημείο της τραγωδίας των Τεμπών, ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε: “όλη η Ελλάδα ήταν συγκλονισμένη, όμως το μέρος εκεί που χάθηκαν τόσες ψυχές ήταν γεμάτη με κόσμο”.

Στη συνέχεια ανέφερε: “Δεν ήταν μόνο συγκίνηση, δεν μπορώ να περιγράψω το συναίσθημα. Δεν είναι μόνο συναίσθημα, είναι ένα βαρύ χρέος… είναι η υπόσχεση ότι το μαχαίρι πρέπει να φτάσει μέχρι το κόκαλο. Θα πρέπει να εξεταστούν όλες οι πολιτικές επιλογές. Θα πρέπει να αποδοθούν και ποινικές ευθύνες που θα πρέπει να έχουν όλοι όσοι ήταν Υπουργοί Μεταφορών”.

Όπως είπε έχουν ευθύνες οι υπουργοί, οι περιφερειάρχες ιδιαίτερα των τελευταίων ετών αλλά και οι διευθυντές και προϊστάμενοι μέχρι τους υπαλλήλους.

“Δεν σκοτώθηκαν όλοι από τη σύγκρουση. Πολλοί σκοτώθηκαν και από την έκρηξη, που ακόμη δεν έχει διερευνηθεί” είπε και συνέχισε αναφέροντας πως “η συγκάλυψη του εγκλήματος στα Τέμπη ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή”, είπε σχετικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

“Η δικαιοσύνη έχει και εκείνη τις ευθύνες της για την καθυστέρηση” είπε ακόμη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ.

Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι κοιτάζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κάθε δημοσκόπησης. “Οι δημοσκοπήσεις σεν αποτυπώνουν το εκλογικό αποτέλεσμα, έχει σημασία και η στιγμή που γίνονται. Ιδιαίτερα όταν υπάρχουν μικρές διαφορές”, είπε.

Σχετικά με τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία περίοδο, με το αγροτικό συλλαλητήριο αλλά και την μεγάλη απεργία της Τετάρτης, ανέφερε πως “Η συμμετοχή σε αυτές τις κινητοποιήσεις με την ενοτητα που έγιναν, συνιστούν μια μεγάλη παρακαταθήκη που θα πρέπει να διαφυλαχθεί ως “κόρη οφθαλμού”.

“Δεν ερμηνεύω την ψήφο του ελληνικού λαού όπως οι πολιτικοί αναλυτές. Στις προηγούμενες εκλογές δεν ήταν “λευκή επιταγή” στην Κυβέρνηση. Ο κόσμος κινήθηκε προς τα εκεί γιατί το υπολόγισε ως το “μικρότερο κακό” κάτι που μας βρίσκει αντίθετους".

Για τις ευρωεκλογές είπε: “Δεν πρέπει να θεωρείται “χαλαρή ψήφος”, ο λαός θα πρέπει να πέι να ψηφίσει για να στείλει ένας μήνυμα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη".





