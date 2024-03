Κοινωνία

Τέμπη - Μητέρα θύματος: Το παιδί μου κάηκε ζωντανό στους 1400 βαθμούς! (βίντεο)

Η μητέρα αποκάλυψε ότι όταν ρώτησε για το τσιμέντωμα, της είπαν πως ήταν απαραίτητο για λόγους ασφάλειας!

Γεμάτη συγκίνηση αλλά και αποκαλύψεις ήταν η συνομιλία της Άλμας Λάττα, μητέρας της 20χρονης Κλαούντιας, θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, με το Γιώργο Παπαδάκη την Παρασκευή, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Η κ. Λάττα ανέφερε: «Έχω κάνει τατουάζ το πρόσωπό της και το φιλάω συνεχώς. Πηγαίνω κάθε μέρα από τη Λάρισα όπου μένω στα Τέμπη στο σημείο της δυστυχίας, και μετά στο μνήμα της. Η κόρη μου φοιτούσε στην Ιατρική Σχολή και στη ΣΣΑΣ. Φοβόταν το αυτοκίνητο και θεωρούσε το τρένο, ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο. Και κατέληξε να καεί ζωντανή στους 1400 βαθμούς».

Θυμωμένη τόνισε: «Θέλω να μάθω ποιοι ήταν αυτοί που αποφάσισαν να κόψουν εισιτήρια θανάτου με αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή ένα κορίτσι στα 20 του χρόνια. Επί 12 λεπτά τα παιδιά μας, βρίσκονταν στην κόλαση. Ακόμα κι ο κ. Καραμανλής το 2019 ασκούσε κριτική στη σιδηροδρομική ασφάλεια της χώρας, κι όταν έγινε ο ίδιος υπουργός, άρχισε να τα λέει αλλιώς. Λίγες μέρες πριν το δυστύχημα μας διαβεβαίωνε ότι ήταν όλα ασφαλή. Αν ήξερα την αλήθεια, δεν θα άφηνα το παιδί μου να χρησιμοποιήσει αυτό το τρένο. Δε μπορώ να ησυχάσω όσο σκέφτομαι ότι αν δε μέτεφεραν εύφλεκτα υλικά».

Μιλώντας για το τι περιμένει, σημείωσε: «Πιστεύω στη δικαιοσύνη και περιμένω να κάνει τη δουλειά της, για να ησυχάσει η ψυχή της κόρης μου. Ο κόσμος ξύπνησε έστω και αργά, και κινητοποιήθηκαν οι αρχές. Όταν είδα ότι τσιμέντωναν την περιοχή και ρώτησα γιατί, μου απάντησαν πως υπάρχει αγωγός αερίου κάτω από το έδαφος και πως ήταν επικίνδυνο να μην τσιμεντωθεί λόγω της μεγάλης θερμοκρασίας του εδάφους από το δυστύχημα».

Κλείνοντας, είπε: «Αγωνιζόμαστε για να μην υπάρξουν νέα Τέμπη. Να μην κλείσουν άλλα σπίτια. Κι αν δεν προσπαθήσουμε για δικαιοσύνη, σας το λέω καθαρά: η τραγωδία θα επαναληφθεί».

