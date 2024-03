Αθλητικά

Ευρωλίγκα - Ολυμπιακός: Νίκη στο Κάουνας και...κυνήγι για την τετράδα

Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στη Λιθουανία, τον..αφήνει σε τροχιά πρόκρισης τα play off.

O Ολυμπιακός επέστρεψε στο κλειστό γήπεδο του περσινού φάιναλ φορ, τη “ Zalgirio Arena”, όπου είχε απολέσει με επώδυνο τρόπο τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης από το καλάθι του Σέρχιο Γιουλ στο τέλος, και αυτή τη φορά βγήκε νικητής! Με εμφατικό τρόπο μάλιστα. Παρά τις πολλές απουσίες (Ουίλιαμς-Γκος, Λαρεντζάκης, Μήτρου-Λονγκ και Μιλουτίνοφ), οι «ερυθρόλευκοι» πήραν άνετη νίκη με 95-76 απέναντι στη Ζαλγκίρις, για την 27η αγωνιστική, μετρώντας πλέον τέσσερις διαδοχικές στη διοργάνωση. Βάζοντας την ίδια ώρα τέλος στο νικηφόρο σερί 3-0 των Λιθουανών, οι παίκτες του Μπαρτζώκα βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 16-11 και παραμένουν στην πρώτη εξάδα. Στο 11-16 και μακριά από την οκτάδα παρέμειναν οι παίκτες του Αντρέα Τρινκιέρι.

Ο συνήθης ύποπτος του Ολυμπιακού, Τόμας Ουόκαπ, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Πειραιωτών. Ο γκαρντ των «ερυθρόλευκων» σημείωσε ρεκόρ καριέρας απέναντι στην προηγούμενη ομάδα του με 22 πόντους (4/8 τρίποντα και 5/5 δίποντα) κι ενώ το προηγούμενο ήταν οι 19 πόντοι στον αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης-Ζαλγκίρις Κάουνας, στις 9 Ιανουαρίου 2020. Επιπρόσθετα, ο Ουόκαπ μοίρασε 7 ασίστ, μάζεψε 4 ριμπάουντ, έκανε 2 κλεψίματα και είχε 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Αναγεννημένος ο Σακίελ ΜακΚίσικ με 20 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ ξεπέρασε τον Ουόκαπ στο σύστημα αξιολόγησης με 26 βαθμούς. Ο Άλεκ Πίτερς σημείωσε 16 πόντους με 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ διψήφιος ήταν και ο Μόουζες Ράιτ, με 11 πόντους.

Ο Έβανς Κίναν με 18 πόντους και ο Ρόλαντ Σμιτς με 17 πόντους ήταν οι κορυφαίοι της ομάδας του Κάουνας.

Με ένεση λόγω ενοχλήσεων στη μέση αγωνίστηκε ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου.

Τον Λιθουανό γκαρντ του Ολυμπιακού και πρώην παίκτη της, Ίγκνας Μπραζντέικις, βράβευσε η Ζαλγκίρις, στην πρώτη επιστροφή του στο Κάουνας.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 39-41, 56-69, 76-95

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο παρκέ, στο εναρκτήριο τζάμπολ, με τους Ουόκαπ, Κέινααν, Παπανικολάου, Πίτερς και Φαλ. Η Ζαλγκίρις είχε στην αρχική πεντάδα τους Έβανς, Σάμνερ, Ουλάνοβας, Μάνεκ και Μπιρούτις. Η ομάδα του Πειραιά ξεκίνησε καλά και ξέφυγε με 6-12 επιδεικνύοντας πολυφωνία στην επίθεση (σκόρερ οι Πίτερς, Ουόκαπ, Κέινααν και Παπανικολάου). Φτάνοντας τους 8 πόντους ο Πίτερς έδωσε προβάδισμα 7 πόντων στον Ολυμπιακό (8-15). Ο Κίναν Έβανς μείωσε σε 11-15 και έδωσε τη θέση του στον Ρόλαντς Σμιτς, μετρώντας 9 πόντους. Ο Μουσταφά Φαλ εκτός από τις μάχες που κέρδιζε στη ρακέτα σημείωσε 4 πόντους, για το 14-19, αφού το τρίποντο του Λεκαβίτσιους είχε φέρει τους Λιθουανούς και στο -3 (14-17) λίγο νωρίτερα. Στο +3 υπέρ του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε και η 1η περίοδος (20-23).

Με τον Μόουζες Ράιτ στο «5», αντί του εξαιρετικού στο πρώτο δεκάλεπτο Φαλ, ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Ο Ρόλαντ Σμιτς μετρούσε 6 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και με τρίποντο στο ξεκίνημα της 2ης περιόδου ισοφάρισε σε 23-23. Ο Τόμας Ουόκαπ απάντησε στη Ζαλγκίρις με 5 σερί πόντους για το 23-28. Ο Λούντζης μπήκε στη θέση του Αμερικανού για να πάρει ανάσες. Η πρώτη ομάδα σε ευστοχία στα τρίποντα έως τώρα στη σεζόν, Ζαλγκίρις, θα «βομβάρδιζε» έξω από τα 6.75 τον Ολυμπιακό, με Έβανς και Λουκοσιούνας, για να προσπεράσει η Ζαλγκίρις (32-31) από σουτ του Σμιτς. Ο Μπαρτζώκας χαμήλωσε το σχήμα περνώντας τον Πίτερς στη θέση του Ράιτ, αλλά είδε τον Σμιτς να φτάνει τους 15 πόντους ισοφαρίζοντας σε 35-35. Ο Λεκαβίτσιους πήρε τη σκυτάλη από τον Σμιτς, με τις δύο ομάδες να μην μπορούν να “ χτίσουν” διαφορά, αλλά μία απίστευτη φάση στην τελευταία επίθεση από τον Σακίελ ΜακΚίσικ που διέσχισε με coast to coast το παρκέ για να καρφώσει εντυπωσιακά, έστειλε τους «ερυθρόλευκους» με προβάδισμα (39-41), στ’ αποδυτήρια, στο ημίχρονο.

Βελτιώνοντας την άμυνά του στην 3η περίοδο, ο Ολυμπιακός οικοδόμησε διψήφια διαφορά. Ο Μπαρτζώκας ξεκίνησε τον Φαλ με την έναρξη, αλλά ο Γάλλος σέντερ χρεώθηκε με 3ο φάουλ στο 23ο λεπτό, για να τον αποσύρει στον πάγκο και να επιστρέψει ο Ράιτ. Ο Ουόκαπ είχε πετύχει δύο διαδοχικά τρίποντα στην αρχή του β΄ μέρους (42-47). Έκτοτε, η ομάδα του Πειραιά επιδόθηκε σε επιμέρους σκορ 7-17 για να ξεφύγει με +15 (49-64). Ο Πίτερς είχε δώσει λύσεις μετά τα τρίποντα του Ουόκαπ, ο Ράιτ πέτυχε συνεχόμενα καλάθια στη ρακέτα και η Ζαλγκίρις έδειχνε πως δεν μπορούσε πλέον ν’ ακολουθήσει. Το 53-64 από Χέιζ και Ντίμσα δεν ανησύχησε τους παίκτες του Μπαρτζώκα που έκλεισαν το 3ο δεκάλεπτο στο +13 (56-69), χάρη σε 4 σερί πόντους του ΜακΚίσικ και μία εύστοχη βολή του Κέινααν λόγω της τεχνικής ποινής στον Αντρέα Τρινκιέρι.

Ο Ολυμπιακός δεν κοίταξε ποτέ ξανά πίσω... Χάρη στην πιεστική άμυνα κράτησε σε χαμηλά επίπεδα την αντίπαλό του στο σκοράρισμα και με τον ΜακΚίσικ σε τρελά κέφια ξέφυγε με +21 (61-82), 6:28΄΄ πριν το φινάλε. Ο Αμερικανός μετρούσε 15 πόντους έως τότε για να φτάσει και τους 20 όταν «έγραψε» το 73-90, με εναπομείναντα χρόνο 1:58΄΄. Η Ζαλγκίρις προσπαθούσε με τρίποντα να μειώσει τη διαφορά, για να ευστοχήσει έξω από τα 6.75 ο Έντμοντ Σάμνερ (76-95) ρίχνοντας απλά την τιμή της διαφοράς κάτω από τους 20 πόντους.

Διαιτητές: Μπελόσεβιτς (Σερβία), Νέντοβιτς (Σλοβενία) και Μπαένα (Ισπανία)

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (Αντρέα Τρινκιέρι): Έβανς 18 (1), Λεκαβίτσιους 10 (2), Χέιζ 3, Σμιτς 17 (1), Μπιρούτις 5, Λουκοσίουνας 6 (2), Σάμνερ 3 (1), Ντίμσα 6, Μάνεκ 4, Μπουτκεβίτσιους, Ουλανόβας 4

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 22 (4), Ράιτ 11, Κέινααν 5, Λούντζης 2, Φαλ 4, Παπανικολάου 7 (1), Μπραζντέικις 2, Πίτερς 16 (2), Πετρούσεβ 6, ΜακΚίσικ 20 (2)

