Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου: Τεντόγλου, Στεφανίδη και Τσιάμης ρίχνονται στη μάχη

Ο Μίλτος Τεντόγλου μπαίνει στη "μάχη" του τελικού των ανδρών στο άλμα εις μήκος στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου το Σάββατο (2/3) στις 12:00 και θα επιδιώξει να υπερασπιστεί τον τίτλο του, καθώς είχε φορέσει το χρυσό μετάλλιο στο Βελιγράδι το 2022, με το άλμα του να φτάνει στα 8.55 μέτρα.

Ο Τεντόγλου πηγαίνει στη Γλασκώβη με τη 2η καλύτερη επίδοση της διοργάνωσης (8.26) ανάμεσα στους 17 αθλητές.

Η Κατερίνα Στεφανίδη, από την πλευρά της, επιθυμεί να κατακτήσει τον τίτλο για πρώτη φορά, αφού στις δύο προηγούμενες συμμετοχές της - το 2016 και το 2018 - ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Η προσπάθειά της θα ξεκινήσει το βράδυ του Σαββάτου (2/3) στις 21:05.

Ο Δημήτρης Τσιάμης επιστρέφοντας στη διοργάνωση μετά από 14 χρόνια και το 2010, θα αγωνιστεί στον τελικό του τριπλούν στις 21:40.

Επίσης, ο Κώστας Δουβαλίδης θα αγωνιστεί στις 12:10 στα προκριματικά των 60μ. με εμπόδια, ενώ η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου θα λάβει μέρος στα 60 μέτρα κλειστού στίβου, με την προσπάθειά της να ξεκινά στις 13:20.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Πρωί

12.00 Μήκος (Α) Τελικός –Τεντόγλου–

12.10 60 μ. εμπ. (Α) πρ. –Δουβαλίδης–

13.00 60 μ. Α 7άθλου

13.20 60 μ. (Γ) πρ. –Εμμανουηλίδου–

14.10 800 μ. (Γ) Ημ.

14.15 Μήκος 7αθλου

14.30 800 μ. (Α) Ημ.

15.35 Σφαιροβολία 7άθλου

Απόγευμα (τηλεοπτική κάλυψη 21.00-00.00)

21.05 επί κοντώ (Γ) Τελικός –Στεφανίδη–

21.10 60 μ. εμπ. (Α) Ημ.

21.30 Ύψος (Α) 7άθλου

21.40 Τριπλούν (Α) τελικός –Τσιάμης–

21.45 60 μ. Γ Ημ.

22.15 3.000 μ. (Γ) Τελικός

22.40 3.000 μ. (Α) Τελικός

23.00 400 μ. (Γ) Τελικός

23.10 400 μ. (Α) Τελικός

23.30 60 μ. εμπ. (Α) Τελικός

23.45 60 μ. (Γ) Τελικός

