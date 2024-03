Αθλητικά

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Τρίτη σερί ήττα για τους Θεσσαλονικείς

Επικράτησε του ΠΑΟΚ η ΑΕΚ και τον υποχρεώσε σε τρίτη σερί ήττα.

Με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ επικράτησε σήμερα στο PAOK Sports Arena, για τη 19η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, στην επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά τη διακοπή για το Κύπελλο και τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025, επί του ΠΑΟΚ με 94-85. Αποτέλεσμα με το οποίο επανέκαμψε σε επιτυχία, ύστερα από διαδοχικές ήττες που υπέστη στο πρωτάθλημα από Παναθηναϊκό, Κολοσσό και την ήττα, στα προημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου, από τους «πράσινους».

Κορυφαίος για την Ένωση ήταν ο Μιντάουσκας Κουζμίνσκας (18 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κοψίματα), το έργο του οποίου στήριξαν οι Τζόρνταν ΜακΡέι (15 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Όστιν Χόλινς (15 πόντοι, 2 ασίστ , 2 κλεψίματα), με τον τελευταίο να πετυχαίνει όλους τους πόντους στο δεύτερο ημίχρονο.

Τρίτη ήττα, στη σειρά, για τον ΠΑΟΚ, μετά τα διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα, για το πρωτάθλημα και το Κύπελλο, από τον Αρη, στο ντεμπούτο του Στάθη Νεραντζάκη στον πάγκο της ομάδας. Πρώτος σκόρερ για τους «ασπρόμαυρους», που υστέρησαν αμυντικά στο δεύτερο μισό του αγώνα και «κόλλησαν», στο ίδιο διάστημα, επιθετικά, ήταν ο Μαρκίς Τάουνς (17 πόντοι, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα).

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 45-44, 61-67, 85-94

Με καλύτερα πατήματα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης η ΑΕΚ, η οποία με βασικούς επιθετικούς μοχλούς τους Αγραβάνη, Κουζμίνσκας, προηγήθηκε στο 7’ με +6 (12-18).

Βελτιώνοντας την άμυνά του και έχοντας τους Τσαϊρέλη, Τάουνς, Άλστον, Γκίλμορ, Φρίντρικσον να σκοράρουν, ο ΠΑΟΚ «έτρεξε» επιμέρους 22-11 και έγινε «αφεντικό» στο παρκέ με +5 (34-29), στο 14’.

Η Ένωση ισορρόπησε την κατάσταση άμεσα (39-39, 41-41), με τους «ασπρόμαυρους» να ξεφεύγουν εκ νέου με +6 (50-44) στο 21’.

Ανανεώνοντας επιθέσεις και τον Κουζμίνσκας, κύρια, να εκτελεί, η ΑΕΚ ανέτρεψε το εις βάρος της σκηνικό και με σερί 9-21 πήρε τα ηνία στο ματς στο 29’ με +6 (59-65). Διαφορά που στο 34’ , με τη δυναμική του Κουζέλογλου στη ρακέτα και την εκτελεστική δεινότητα του Χόλινς, «ανέβηκε» στο +15 (63-78) και τους φιλοξενούμενους να «καθαρίζουν», έτσι, ουσιαστικά, με τη νίκη.

Στο 36’ η ΑΕΚ βρέθηκε με τη μεγαλύτερη απόσταση από τους Θεσσαλονικείς στο παιχνίδι, το +18 (66-84).

Οι συνθέσεις των ομάδών:

ΠΑΟΚ (Στάθης Νεραντζάκης): Τάουνς 17 (1), Γκίλμορ 5 (1), ΜακΝίς 2, Σχίζας 7 (1), Φρίντρικσον 10, Τσιακμάς 2, Τσαϊρέλης 13, Αρσενόπουλος, Σωτηρίου 5, Μίχαλακ 10, Άλστον 14 (1).

ΑΕΚ (Ηλίας Ζούρος): Ραντλ 2, Καράμπελας 10 (1), Χόλινς 15 (2), Νετζήπογλου 4, Αγραβάνης 8, Κουζμίνσκας 18 (1), Χατζηδάκης 4, Νάιτ 8 (1) , Κουζέλογλου 8, Μόργκαν 2, ΜακΡέι 15.

*Στο 23’ , σε επίθεση της ΑΕΚ, συγκρούστηκαν ο Τζαμάνι ΜακΝίς και ο Δημήτρης Αγραβάνης, με αμφότερους να ματώνουν και να μετακινούνται στα αποδυτήρια για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

