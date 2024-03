Αθλητικά

ΝΒΑ – ΛεΜπρόν Τζέιμς: Ο Γιόκιτς χάλασε το πάρτι… του βασιλιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 39χρονος φόργουορντ πέτυχε ένα μυθικό ρεκόρ στην ήττα των Λέικερς από τους Νάγκετς.

-

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έφτασε τους 40.000 πόντους στο ΝΒΑ, αλλά οι Ντένβερ Νάγκετς χάλασαν τη... βραδιά του «βασιλιά», καθώς πανηγύρισαν τη νίκη στο Λος Άντζελες με 124-114. Ο 39χρονος φόργουορντ ξέφυγε από την... επιτήρηση του Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ και πέτυχε με λέι απ το «ιστορικό» καλάθι, 10 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του δευτέρου δωδεκαλέπτου, για να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA με 40.000 πόντους.

Στο επόμενο τάιμ άουτ, το κοινό που βρέθηκε στις εξέδρες της "Crypto.com Arena" χειροκρότησε όρθιο τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ενώ ο προπονητής των Λέικερς, Ντάρβιν Χαμ, συνεχάρη τον παίκτη του, χτυπώντας τον στο στήθος, καθώς κατευθυνόταν προς τον πάγκο.

Για την ιστορία, την πρώτη πεντάδα των παικτών που έχουν σημειώσει τους περισσότερους πόντους στην ιστορία του NBA συμπληρώνουν οι Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ (38.387), Καρλ Μαλόουν (36.928), Κόμπι Μπράιαντ (33.643) και Μάικλ Τζόρνταν (32.292).

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς τελείωσε τον αγώνα με 26 πόντους και εννέα ασίστ, αλλά δεν μπόρεσε να οδηγήσει τους Λέικερς στην τρίτη σερί νίκη τους. Ο Ρούι Χατσιμούρα πέτυχε 23 πόντους και ο Άντονι Ντέιβις πρόσθεσε 17 πόντους και 11 ριμπάουντ, καθώς όλοι οι παίκτες που συμπεριλήφθηκαν στην αρχική πεντάδα των «λιμνανθρώπων» σημείωσαν τουλάχιστον 17 πόντους.

Όμως, οι Νάγκετς ήταν πιο αποτελεσματικοί στα τελευταία 4,5 λεπτά και με επιμέρους σκορ 16-6 κατάφεραν να πάρουν τη νίκη. Ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν ο κορυφαίος των νικητών, καθώς πλησίασε το τριπλ νταμπλ με 35 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ που είχε απολογισμό 25 πόντους (5/5 τρίποντα) και 10 ριμπάουντ, ο Τζαμάλ Μάρεϊ με 24 πόντους και 11 ασίστ, καθώς και ο Άαρον Γκόρντον με 18 πόντους.

Ειδήσεις σήμερα:

Ενδοοικογενειακή βία – Άργος: Χτύπησε τη γυναίκα του με σίδερο και την περιέλουσε με βενζίνη

Βέροια: Συλλήψεις ανηλίκων για σωρεία κλοπών

ΗΠΑ – Τραμπ: Μια ανάσα… από το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων