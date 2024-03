Συνταγές

Σιροπιαστό κέικ σοκολάτας από τον Νίκο Καρβέλα (βίντεο)

Το πιο λαχταριστό και ταυτόχρονα το πιο εύκολο σιροπιαστό κέικ σοκολάτας φτιάχνει ο σεφ της εκπομπής “I LOVE Σου Κου”.

Συνταγή για Σιροπιαστό κέικ σοκολάτας μοιράστηκε ο σεφ της εκπομπής “I LOVE Σου Κου”, δίνοντας και μικρές συμβουλές και μυστικά για απόλυτη επιτυχία.

Η συνταγή του Νικόλα Καρβέλα, που όπως είπε γίνεται σε τρείς κινήσεις, ενθουσίασε την Μπέτυ Μαγγίρα, η οποία ήταν κοντά του σε όλη την διάρκεια της παρασκευής των τερψιλαρύγγιων εδεσμάτων.

Υλικά για το σιροπιαστό κέικ σοκολάτας του Νικόλα Καρβέλα:

250 γραμμάρια βούτυρο

150 γραμμάρια ζάχαρη

6 αυγά

400 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

100 γραμμάρια κακάο

1 κουταλιά του γλυκού μπέικιν πάουντερ

100 γραμμάρια τρούφα σοκολάτας

3 βανίλιες

Υλικά για το σιρόπι

400 γραμμάρια νερό

400 γραμμάρια ζάχαρη

Υλικά για την επικάλυψη

500 γραμμάρια λευκή σοκολάτα

100 γραμμάρια φρέσκο γάλα

Παρακολουθήστε την εκτέλεση της συνταγής και τα μυστικά για σιροπιαστό κέικ σοκολάτας που μοιράστηκε με τους τηλεθεατές της εκπομπής του ΑΝΤ1, ο σεφ Νικόλας Καρβέλας:



