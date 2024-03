Πολιτική

Ευρωεκλογές - ΝΔ: “Κλείδωσαν” τέσσερα ακόμα ονόματα (εικόνες)

Ποιες προσωπικότητες προστίθενται στη λίστα υποψηφίων του κυβερνώντος κόμματος για την αναμέτρηση του Ιουνίου.

Τέσσερα ακόμα ονόματα “κλείδωσαν”, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του περιβάλλοντος του Μεγάρου Μαξίμου, για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας τον Ιούνιο 2024.

Όπως μεταδίδει ο πολιτικός συντάκτης του ΑΝΤ1 Σπύρος Μουρελάτος, στις υποψηφιότητες προστίθενται τα παρακάτω πρόσωπα:

Μιχάλης Αγγελόπουλος, δικηγόρος, τέως Δήμαρχος Σάμου και νυν πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας,

Θανάσης Εξαδάκτυλος, αυτοαπασχολούμενος γιατρός πλαστικός χειρουργός, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου,

Βούλα Πατουλίδου, βετεράνα δρομέας, χρυσή ολυμπιονίκης, βαλκανιονίκης και μεσογειονίκης, πτυχιούχος γυμνάστρια και αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά τόπον αρμόδια για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και

Σωτήρης Σέρμπος, πολιτικός επιστήμων και αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Θράκης.

