“The 2Night show” - Ματίνα Νικολάου: Δεν ένιωσα ότι θα μπορούσα να στιγματιστώ από τη Βάνια (βίντεο)

Τι είπε για τον Νίκο Μουτσινά και ενδεχόμενη νέα συνεργασία τους

Στην παρέα του «The 2night Show» βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας η Ματίνα Νικολάου.

Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για τη «Βάνια», που υπάρχει μέσα της, ενώ απάντησε αν υπάρχει ενδεχόμενο να ξαναδούμε τηλεοπτικά τον απολαυστικό αυτό ρόλο.

«Οι ρόλοι συνήθως κρατάνε το πολύ τρία χρόνια, ο ρόλος της Βάνιας κράτησε παραπάνω νιώθω ότι υπάρχει πάντα μέσα μου» είπε αρχικά.

«Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσα να το ισορροπήσω κάνοντας άλλα πράγματα στο θέατρο για να με δει ο κόσμος διαφορετικά».

«Δεν ένιωσα ότι θα μπορούσα να στιγματιστώ από τη Βάνια» τόνισε σε άλλο σημείο.

Όπως εξομολογήθηκε δεν είχε σχεδιάσει να ασχοληθεί με την τηλεόραση. «Όταν τελείωσα τη δραματική η τηλεόραση δεν ήταν στα πλάνα μου. Δεν πήγα ποτέ να δώσω βιογραφικό για να κάνω κάποιο σίριαλ».

Αν ο Νίκος Μουτσινάς της πρότεινε ξανά να επιστρέψει τηλεοπτικά με τη Βάνια τι θα απαντούσε;

«Νομίζω πως ο Νίκος Μουτσινάς δεν θα ήθελε να κάνει καθημερινή εκπομπή. Θα ήμουν θετική στο να ξανακάνω τη Βάνια».

