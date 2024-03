Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Γεροβασίλη: επικεφαλής εσωκομματικής αντιπολίτευσης εγώ δεν γίνομαι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η Όλγα Γεροβασίλη για το επεισοδιακό Συνέδριο, την στάση της στο μέλλον και τον Στέφανο Κασσελάκη. Πως σχολίασε τις παρεμβάσεις Τσίπρα.

-

«Όταν πιστεύω κάτι, το υπηρετώ με συνέπεια και χωρίς σκοπιμότητες. Δεν είναι κάτι που μπορεί να με σταματήσει όταν θέλω να επικοινωνήσω τις θέσεις μου. Δεν είμαι εκρηκτική», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η Όλγα Γεροβασίλη, στην πρώτη συνέντευξη της μετά από όσα συνέβησαν στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκδήλωσε την πρόθεση της να είναι υποψήφια Πρόεδρος απέναντι στον Στέφανο Κασσελάκη.

Σε αρχικό σχόλιο της για την πρωτοβουλία της υποψηφιότητας της, η Όλγα Γεροβασίλη είπε «Δεν ανέλαβα, μου ανέθεσαν…», ωστόσο μετά από σχόλια του πάνελ είπε «δεν μου ανέθεσαν, από μόνη μου το αποφάσισα».

Σχολιάζοντας όσα συνέβησαν στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι «η εικόνα που βγήκε… δεν ήταν μια ευχάριστη στιγμή. Για να είναι χρήσιμος κάποιος θα πρέπει να αντέξει και αυτό, ακόμη και τις “σφαίρες”, εγώ τις άντεξα και τις αντέχω αυτές τις “σφαίρες”. Διατύπωσε μια πρόσκληση και πρόκληση ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και σε αυτήν ανταποκρίθηκα. Μπορεί να νόμιζε ότι έκανε μια πρόσκληση που είχε κάνει κάποιος άλλος, αλλά εγώ ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση του Στέφανου Κασσελάκη».

«Δεν αισθάνομαι καθόλου τσαλακωμένη, δεν είναι διαδικασία που μπορούμε να μιλάμε για νικητές και ηττημένους, η πολιτική έχει αντιθέσεις και οπισθοχωρήσεις. Πρέπει να είμαστε χρήσιμοι στην χώρα μας και στον χώρο που θέλει να υπηρετήσει ο καθένας. Αυτό που ήθελα να πω το είπα αναλυτικά και στην τοποθέτηση μου στο Συνέδριο και το είπα από ψυχής, για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση και με τον πολιτικό μας στόχο», συμπλήρωσε η κ. Γεροβασίλη.

Ερωτηθείσα για τις τελευταίες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε ότι «οι πρώην Πρωθυπουργοί, όπως και ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα, τοποθετούνται όπως και όποτε θέλουν. Εγώ δεν θα σχολιάσω τις παρεμβάσεις του ούτε θα του υποδείξω τι θα κάνει. Θα κάνει ότι θέλει ο Αλέξης Τσίπρας».

Ωστόσο, αργότερα, αναφερόμενη στις παραδοχές του Αλέξη Τσίπρα για λανθασμένους κυβερνητικούς χειρισμούς επί ΣΥΡΙΖΑ σε μεγάλες υποθέσεις, η Όλγα Γεροβασίλη είπε «Ποιος άλλος πρώην Πρωθυπουργός έχει κάνει δημόσια αυτοκριτική, όπως απαιτείται; Έχετε ξανακούσει Πρωθυπουργό να κάνει τέτοια αυτοκριτική, όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας;». Εν συνεχεία, υπεραμύνθηκε της άποψης ότι «το ζήτημα της Novartis ήταν το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού Κράτους», αλλά έκανε λόγο «για λάθη χειρισμών και όχι προθέσεις, λόγω των οποίων φαίνεται να μπαίνουν στο ίδιο σακί οι ένοχοι και οι αθώοι».

«Στην Ελλάδα το κράτος δικαίου απειλείται από την Κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και όχι από τον κ. Αρβανίτη, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν πρέπει να λείψουν τα κονδύλια από την ΕΕ λόγω των ελλείψεων στο κράτος δικαίου», είπε ο κ. Γεροβασίλη.

Σχετικά με την τακτική που θα ακολουθήσει στο εξής σε ότι αφορά την συνύπαρξη της με τον Στέφανο Κασσελάκη στην Κουμουνδούρου, η Όλγα Γεροβασίλη είπε ότι προφανώς και θα συναντιούνται τακτικά στο πλαίσιο των κομματικών δράσεων και υποχρεώσεων, τονίζοντας ό,τι «το ίδιο βράδυ που τελείωσε το Συνέδριο έκανα μια δήλωση και ισχύει. Το Συνέδριο είναι το κυρίαρχο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ είμαι αυτό που είμαι, αλλά είμαι και ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ. Ο Στέφανος Κασσελάκης έχει από μόνος του εξαγγείλει συνέδριο επανίδρυσης του κόμματος. Έχω διαφωνήσει και με άλλους μέσα στο κόμμα. Όπως σε κάθε κόμμα, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και συνθέσεις».

Τονίζοντας ότι «Λευκή επιταγή δεν έχει κανένας στην ζωή», συμπλήρωσε ότι «Εκείνο το βράδυ είπα ότι το Συνέδριο μίλησε και είναι το κυρίαρχο όργανο. Είπα ότι μπροστά μας έχουμε μια κρίσιμη μάχη των ευρωεκλογών και επομένως συμπορευόμαστε και πάμε μπροστά για τις ευρωεκλογές».

«Ο στόχος μας στις ευρωεκλογές είναι να έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό από την σημερινή καταγραφή την δημοσκοπική και να διατηρήσουμε την δεύτερη θέση», σημείωσε.

Η Όλγα Γεροβασίλη υπογράμμισε με νόημα ότι «Εγώ επικεφαλής εσωκομματικής αντιπολίτευσης στον ΣΥΡΙΖΑ δεν γίνομαι. Την άποψη μου θα την λέω πάντα, εντός και εκτός κόμματος. Πρώτα είμαι με την χώρα μου και μετά με τον ΣΥΡΙΖΑ και έχω υποχρέωση να υπάρχει μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση για την χώρα».

Ειδήσεις σήμερα:

Άργος - Δικηγόρος 32χρονης: Η κακοποίηση της γινόταν μπροστά στα παιδιά (βίντεο)

Κούγιας: Η Πισπιρίγκου μηνύει τον Δασκαλάκη - Οργή Λιγνάδη για τον Κασσελάκη

Κακοκαιρία - Πιερία: Πάνω από 300 ζώα πνίγηκαν μέσα σε στάβλο (βίντεο)