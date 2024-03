Πολιτική

Ψήφισμα για Κράτος Δικαίου - Αρβανίτης: Αν μπορώ να ελέγξω 328 ευρωβουλευτές τότε είμαι ο ηγέτης της παγκόσμιας Αριστεράς (βίντεο)

Τι δήλωσε για την Μισέλ Ασημακοπούλου αλλά και για το άρθρο στο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου στο οποίο συμμετείχε.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, βρέθηκε το πρωί της Τρίτης στο "Καλημέρα Ελλάδα" και απάντησε σχετικά με τις δηλώσεις του σε τηλεοπτική εκπομπή και στις οποίες είχε αναφέρει πως ο ίδιος όχι μόνον υπερψήφισε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, αλλά ότι συνέγραψε το άρθρο που προβλέπει αναστολή κονδυλίων, αν η χώρα δεν συμμορφωθεί με το περιεχόμενό του.

Στο "Καλημέρα Ελλάδα" ανέφερε πως "δεν έκανα διορθωτική δήλωση, απλώς η ΝΔ έπαιξε μόνο ένα μικρό κομμάτι της συνέντευξης μου" ενώ διάβασε στον αέρα της εκπομπής το άρθρο 27. Όπως τόνισε "το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την δικιά μας παρέμβαση δεν βάζει μπροστά τα μέτρα που πάρθηκαν στην περίπτωση της Πολωνίας και αυτό είναι μία σημαντική παρέμβαση δικιά μου, γιατί πρέπει να δοθεί στην κυβέρνηση ο χρόνος να διορθώσει τα κακώς κείμενα. Το ψήφισμα αυτό δεν είναι σίγουρα ψήφισμα Αρβανίτη - ΣΥΡΙΖΑ, καθώς κάτι τέτοιο θα σήμαινε πως μπορώ να ελέγξω 328 ευρωβουλευτές και τότε θα ήμουν ο ηγέτης της παγκόσμιας Αριστεράς".

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε "το ψήφισαν 5 πολιτικές ομάδες και 17 από τα δεξιά, δηλαδή είναι σα να λέμε πως όλοι αυτοί που το ψήφισαν είναι εχθροί της χώρας. Εγώ ρώτησα τον κ. Πλεύρη εάν η χώρα πρέπει ή όχι να συμμορφωθεί στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς".

Στην Κομισιόν έφερε και το ζήτημα της μαζικής αποστολής e-mail από την Ευρωβουλευτή, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, σε απόδημους, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης, ο οποίος κατέθεσε σχετική ερώτηση για διαρροή προσωπικών δεδομένων εκλογέων από το υπουργείο Εσωτερικών. Στο "Καλημέρα Ελλάδα" δήλωσε πως "έφυγαν από το κράτος δικαίου προσωπικά δεδομένα ανθρώπων που έστειλαν τα email τους για να μπορέσουν να πάρουν μέρος στη διαδικασία των ευρωεκλογών και βρέθηκαν στο γραφείο υποψήφιας κόμματος. Θα έπρεπε να παρέμβει Εισαγγελέας."





