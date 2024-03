Υγεία - Περιβάλλον

Βόλος: Έδωσε νεφρό για να το “πάρει” η γυναίκα του

Συνεργασία μεταξύ νοσοκομείων, αλλά και μεταξύ δότη και ληπτών.

Την περασμένη Παρασκευή 1 Μαρτίου, έγινε στην Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Οργάνων του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» μεταμόσχευση από ζώντα δότη , η πρώτη για το 2024. Ο 55χρονος σύζυγος μιας γυναίκας που περίμενε μόσχευμα, έδωσε το νεφρό του σε έναν άντρα που βρισκόταν σε αναμονή και η σύζυγος “σκαρφάλωσε” στη λίστα και έλαβε μόσχευμα από άνδρα 58 ετών, ο οποίος νοσηλευόταν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και η οικογένειά του πήρε την γενναία απόφαση για την δωρεά των οργάνων του.

Ο Σύλλογος Νεφροπαθών με ανακοίνωσή του ευχαριστεί θερμά τον διοικητή του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», κ. Αναστάσιο Γρηγορόπουλο , τον διευθυντή-συντονιστή Α’ Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων, κ. Βασίλειο Βουγά και όλο το επιτελείο του. Επίσης, τον διευθυντή νοσηλευτικής υπηρεσίας, τον κ. Δημήτριο Πιστόλα , για την άμεση προτεραιότητα, που δώσανε και έγινε η μεταμόσχευση από τον ζώντα δότη. Τον εξαίρετο Δρ. Ιωάννη Λουκόπουλο, χειρουργό μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου Guy’s Hospital, στο Λονδίνο, που παρευρέθηκε σε όλη την διαδικασία της αφαίρεσης του μοσχεύματος από τον δότη και της τοποθέτησής του στον λήπτη, καθώς και για την πολύτιμη βοήθεια που πρόσφερε, με την πείρα του, τόσα χρόνια στις μεταμοσχεύσεις, δουλεύοντας στον τομέα των ρομποτικών νεφρεκτομών, και με όλο το team του κ. Βουγά έφεραν εις πέρας, την διαδικασία και ολοκλήρωση της μεταμόσχευσης.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνει ο Σύλλογος στους έμπειρους αναισθησιολόγους του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», καθώς επίσης και στο νοσηλευτικό προσωπικό του χειρουργείου. Τέλος, ευχαριστεί ιδιαίτερα, τους συντονιστές μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» για την αφιέρωσή τους πάνω στους ασθενείς – νεφροπαθείς.

Η οικογένεια δότη και λήπτριας, ευχαριστεί θερμά, επίσης, το team της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Οργάνων, την προϊσταμένη και το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής του 10ου ορόφου, που νοσηλεύτηκε ο δότης, για την άψογη εξυπηρέτηση της νοσηλείας του.

Σημειώνεται ότι την ίδια μέρα έγιναν δύο αφαιρέσεις μοσχευμάτων από ζώντες δότες, το ένα εκ των οποίων ήταν συμβατό με την λήπτρια και έγινε η μεταμόσχευση από το ίδιο team και την ίδια μέρα.

Ο Σύλλογος Νεφροπαθών Μαγνησίας όπως και, η οικογένεια του δότη κάνουν έκκληση σε όλους, που περιμένουν αυτό το δώρο ζωής, να παίρνουν την γενναία απόφαση και να χαρίζουν την ζωή στους δικούς τους ανθρώπους, που περιμένουν στη λίστα αναμονής για 10 και 12 χρόνια.

Τονίζεται σε ότι όλοι μπορούν να χαρίσουν ένα μόσχευμα στους δικούς τους ανθρώπους (μέχρι τέταρτου βαθμού συγγένειας) όπως και ζευγάρια που συζούν τουλάχιστον δύο χρόνια μαζί.

Πηγή: gegonota.news

