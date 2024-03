Αθλητικά

Σύνταγμα - Μακάμπι: Οπαδοί ξυλοκόπησαν άνδρα με παλαιστινιακή σημαία (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στην πλατεία Συντάγματος όπου είχαν μαζευτεί εκατοντάδες οπαδοί της Μακάμπι. Επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν άνδρα.

Συναγερμός σήμανε στο Σύνταγμα το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν οπαδοί της ισραηλινής ομάδας Μακάμπι προπηλάκισαν νεαρό άνδρα.

Περίπου 500 άτομα είχαν ανάψει καπνογόνα στην Πλατεία Συντάγματος.

Κάποια στιγμή βγήκε από τον σταθμό του Μετρό ένας άνδρας αραβικής καταγωγής (Αιγύπτιος ή Παλαιστινιος) και τον τραυμάτισαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο λόγος της επίθεσης ήταν ότι ο νεαρός κρατούσε σημαία της Παλαιστίνης.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο με το οποίο το θύμα της επίθεσης διακομίστηκε στο ΚΑΤ.

Η Αστυνομία δεν προχώρησε σε προσαγωγές.

