Missing alert για την εξαφάνιση 28χρονης

Πού εντοπίζονται για τελευταία φορά τα ίχνη της. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση της 28χρονης Κοξένογλου Ελένης από την περιοχή της Μαγούλας, Αττικής.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού", η περιπέτεια της Ελένης Κοξένογλου, 28 ετών, έληξε σήμερα, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν. Η Ελένη Κοξένογλου βρέθηκε και πλέον δέχεται τη φροντίδα που χρειάζεται.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

Στις 08 Μαρτίου 2024, εξαφανίστηκε από τη Μαγούλα Αττικής, η Κοξένογλου Ελένη, 28 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Κοξένογλου Ελένης, σήμερα, 10 Μαρτίου 2024 και προχώρησε άμεσα, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Κοξένογλου Ελένη, έχει ύψος 1.55 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει μαύρα κοντά μαλλιά και καστανοπράσινα μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ.

