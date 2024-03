Κόσμος

Το Ιράν ελευθερώνει το πλήρωμα του “St. Nikolas”

Ποια είναι η τύχη του πληρώματος του πλοίου και του Έλληνα δόκιμου πλοιάρχου ο οποίος βρισκόταν στο ελληνικών συμφερόντων πλοίο.

To Ιράν απελευθερώνει τα 17 μέλη του πληρώματος του ελληνικών συμφερόντων τάνκερ «St. Nikolas» (πρώην «Suez Rajan») τα οποία είχε απαγάγει τον Ιανουάριο. 11 Φιλιππινέζοι αφέθηκαν ελεύθεροι το Σαββατοκύριακο 09 και 10.03 και επιστρέφουν στη Μανίλα. Οι υπόλοιποι 6 Φιλιππινέζοι θα φύγουν και αυτοί σύντομα, καθώς ουσιαστικά η πλοιοκτήρρια εταιρία, τους αντικαθιστά με άλλους εργαζόμενους.

Όπως μεταδίδει η συντάκτρια διεθνούς ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 Δώρα Βογιατζάκη, ο μοναδικός Έλληνας που υπήρχε στο πλοίο, ένας νεαρός δόκιμος πλοίαρχος, είχε επιστρέψει τον Φεβρουάριο. Το δεξαμενόπλοιο κρατήθηκε σε αντίποινα για τη συνεργασία της Empire Navigation με τις ΗΠΑ πέρυσι για την κατάσχεση ιρανικού πετρελαίου που μετέφερε το πλοίο, το οποίο τότε ονομάζονταν Suez Rajan.

