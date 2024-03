Τεχνολογία - Επιστήμη

Αθήνα: Oι δενδροφυτεύσεις του δήμου σε έναν διαδραστικό χάρτη

Στην εφαρμογή Athenstrees απεικονίζονται όλες οι νέες δενδροφυτεύσεις, ο αριθμός και το είδος των δένδρων που φυτεύονται αλλά και τα ακριβή σημεία τους, σε ένα διαδραστικό χάρτη.

Οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο όλες τις δενδροφυτεύσεις που γίνονται στην πόλη , χάρη στην πιο «πράσινη» εφαρμογή, το Athenstrees. Στο νέο πληροφοριακό σύστημα που δημιούργησε η ΔΑΕΜ απεικονίζονται όλες οι νέες δενδροφυτεύσεις, ο αριθμός και το είδος των δένδρων που φυτεύονται αλλά και τα ακριβή σημεία τους, σε ένα διαδραστικό χάρτη.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας σημειώνει: «Το πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο που συνυπογράψαμε με τους πολίτες της Αθήνας έχει ενεργοποιηθεί. Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Δενδροφυτεύσεων της ΔΑΕΜ Α.Ε. συμβάλει στην υλοποίηση του προγράμματος της νέας δημοτικής αρχής για μία πράσινη, βιώσιμη και οικολογική Αθήνα. Ήδη η Διεύθυνση Πρασίνου έχει τοποθετήσει πάνω από 1000 δένδρα από την αρχή του έτους. Δίνοντας προτεραιότητα σε πράσινες πρωτοβουλίες, στοχεύουμε να μετατρέψουμε την Αθήνα σε μια σύγχρονη μητρόπολη για τους κατοίκους της και τους επισκέπτες».

Η υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος, Athenstrees, πραγματοποιήθηκε από την ΔΑΕΜ Α.Ε. σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Γιώργο Αποστολόπουλο, ο οποίος υπογραμμίζει: «Με τη νέα ψηφιακή εφαρμογή κάθε δημότης της Αθήνας γίνεται κοινωνός της προσπάθειας για μία πιο πράσινη πόλη. Από σήμερα προσφέρουμε νέες δυνατότητες σε όλους τους Αθηναίους και τις Αθηναίες που επιθυμούν μία πράσινη Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα».

Στον σχεδιασμό συνέβαλαν, επίσης, η Διεύθυνση Πρασίνου - Αστικής Πανίδας, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δια Βίου Μάθησης, Πάρης Χαρλαύτης και το Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής – Επικοινωνιών, η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Καινοτόμων Εφαρμογών, Δήμητρα Σιδερή και το Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως.

Δείτε εδώ το νέο πληροφοριακό σύστημα Δενδροφυτεύσεων του Δήμου Αθηναίων.

