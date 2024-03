Κοινωνία

Εξάρχεια - Απόπειρα βιασμού: Συνελήφθη ο ένας δράστης (βίντεο)

Οι δράστες μπήκαν στο σπίτι του θύματος από την μπαλκονόπορτα. Πως κατάφερε να γλιτώσει τον βιασμό το θύμα τους.

Συνελήφθη, το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα και του Τμήματος Ασφαλείας Εξαρχείων, 20χρονος αλλοδαπός από την Σομαλία, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και απόπειρα βιασμού κατά συναυτουργία και απείθεια, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ο συνεργός του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, τα ξημερώματα της 29-2-2024, οι κατηγορούμενοι αφού εισήλθαν σε διαμέρισμα στα Εξάρχεια, παραβιάζοντας την μπαλκονόπορτα, εντόπισαν την ένοικο, την ακινητοποίησαν και της ζήτησαν να τους παραδώσει τα κοσμήματά της.

Στην συνέχεια, οι δράστες αποπειράθηκαν να προβούν σε πράξεις κατά της γενετήσιας ελευθερίας σε βάρος της ενοίκου, ωστόσο εκείνη αντιστάθηκε, καλώντας σε βοήθεια και αφού αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, τιμαλφή και διάφορα προσωπικά της αντικείμενα, διέφυγαν.

Η Αστυνομία κατάφερε, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και συλλογής στοιχείων, να ταυτοποιήσει τους δράστες. Την Κυριακή εντοπίστηκε ο 20χρονος, ο οποίος ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, παρά την προσπάθειά του να διαφύγει.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Οι κινήσεις των δραστών έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, ενώ συγκλονίζει και η μαρτυρία του θύματος, που αναγνώρισε τον έναν δράστη από φωτογραφίες που της έδειξαν οι αστυνομικοί:

