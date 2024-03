Κοινωνία

ΟΑΣΑ: Οδηγός σταμάτησε δρομολόγιο επειδή… επιβάτιδα μιλούσε στο κινητό (βίντεο)

Ένα ιδιαίτερο περιστατικό διένεξης οδηγού και επιβάτιδας έκανε το γύρο του διαδικτύου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό με πρωταγωνιστή έναν οδηγό αστικού λεωφορείου στην Αθήνα και μια επιβάτιδα που μιλούσε στο κινητό της, έγινε viral την Τρίτη μετά από ανάρτηση σχετικού βίντεο από άλλον επιβάτη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο ο οδηγός ακούγεται να λέει στην συγκεκριμένη επιβάτιδα: «Μία ώρα κάνω παρατήρηση και με έχετε φτάσει στα όριά μου. Δεν μπορώ τώρα. Τρέμω, με βλέπεις;» ενώ εκείνη τον κοιτά απορημένη. «Απαγορεύεται να μιλάς στο κινητό ενώ οδηγώ, υπάρχει κανονισμός» συνεχίζει ο οδηγός του λεωφορείου. Την επόμενη στιγμή που παρεμβαίνει άλλος επιβάτης και τον ρωτά εάν απαγορεύεται, ο οδηγός επικαλείται «λόγους ασφαλείας». Στη συνέχεια επικρατεί ένταση. Ο επιβάτης του λέει να προχωρήσει στον προορισμό του, και ο οδηγός του απαντά πως θα κάνει δεξιά και θα καλέσει την Αστυνομία. Τότε εκείνος ζητά να ανοίξει τις πόρτες για να κατέβει.

