Παράνομες δεξαμενές καυσίμων: Στην πρώτη σφράγιση πρατηρίου προχώρησε η ΑΑΔΕ

Πώς αποδείχθηκε η διατήρηση παράνομης δεξαμενής από τον ιδιοκτήτη και πόσο καιρό θα παραμείνει κλειστό το πρατήριο.

Στην πρώτη σφράγιση πρατηρίου καυσίμων, για δύο έτη, προχώρησαν τελωνειακοί ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Αρχής, ο επιτόπιος έλεγχος ανακάλυψε ότι το σταθμευμένο στο πρατήριο βυτιοφόρο όχημα έχει συνδέσει τη μάνικα παροχής καυσίμων, στο δίκτυο παραλαβής του πρατηρίου. Οι ελεγκτές υπέδειξαν στον οδηγό του βυτιοφόρου να ξεκινήσει το γέμισμα του δικτύου με το μεταφερόμενο άγνωστο προϊόν, ώστε να διαπιστωθεί εάν καταγράφεται η εισροή στο σύστημα εισροών – εκροών και να εξακριβωθεί αν πρόκειται για γέμισμα νόμιμης δεξαμενής. Μετά την εκροή 500 λίτρων από το βυτιοφόρο όχημα προς τη δεξαμενή, καμία ένδειξη καταγραφής εισροής δεν εμφανίστηκε στο σύστημα εισροών – εκροών. Έτσι, εκδόθηκε απόφαση σφράγισης του πρατηρίου για δύο έτη.

Τα νοθευμένα και κατασχεμένα καύσιμα θα καταστραφούν από αδειοδοτημένο φορέα καταστροφής επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ τα στοιχεία της παράβασης θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Ο έλεγχος συντονίστηκε από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ) της ΑΑΔΕ με τη συνεργασία της Οικονομικής Αστυνομίας της ΕΛ.ΑΣ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Ανάπτυξης.

