Σεισμός στην Πάτρα

Ποιο το μέγεθος, το επίκεντρο και το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης που "ταρακούνησε" τη Δυτική Πελοπόννησο.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 18.18 ώρα Ελλάδος (16.18 ώρα Γκρίνουιτς), με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 10 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης των Πατρών στο εσωτερικό του Πατραϊκού Κόλπου.

Σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο Αθηνών το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 28.5 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή στην Πάτρα και σε πολλές περιοχές της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας.

Ζημίες και θύματα δεν έχουν αναφερθεί.

