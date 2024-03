Πολιτισμός

“Αδέσποτα κορμιά” - Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης στον ΑΝΤ1: Δεν κήρυξα ιερό πόλεμο σε κανέναν (βίντεο)

Τι είπε στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, σχετικά με την επιστολή του και πως χαρακτήρισε όσους συγκεντρώθηκαν έξω από το "Ολύμπιον".

Διευκρινίσεις για τη διαφωνία του σχετικά με την αφίσα της ταινίας «Αδέσποτα κορμιά» στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης έδωσε την Τέταρτη ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό», επισημαίνοντας ότι «δεν κήρυξα κανέναν ιερό πόλεμο».

Παράλληλα αποσαφήνισε ότι όσοι συγκεντρώθηκαν έξω από το "Ολύμπιον" δεν ήταν πιστοί, αλλά μέλη ακροδεξιών οργανώσεων.

«Να είμαστε ειλικρινείς! Εμένα η επιστολή μου δεν κήρυξε κανέναν ιερό πόλεμο. Δεν υπήρξε ούτε επιστολή γεμάτη οργή ούτε τίποτα! Κατέθεσα μία μαρτυρία και τίποτα παραπάνω! Η επιστολή μου δεν έχει κανέναν χαρακτήρα ούτε οργής ούτε ιερού πολέμου ούτε τίποτε άλλο!», είπε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης στον ΑΝΤ1.

Ο κ. Φιλόθεος ξεκαθάρισε ότι «την αφίσα αυτή την θεωρώ προσβλητική, γιατί απεικονίζει το πρόσωπο της Παναγίας πάνω στο σταυρό με τον τρόπο που το απεικονίζει και εξέφρασα την άποψή μου! Είχαν εκφράσει την πρόθεσή τους να κάνουν μία συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους στην Θεσσαλονίκη κάποιοι… Δεν ήταν πιστοί, δεν ήταν πιστοί, ήταν μέλη ακροδεξιών οργανώσεων… Ήταν συγκεκριμένοι, νομίζω πως είχαν βγάλει και μία αφίσα ως «Ιερός Λόχος», δεν έχουν σχέση με την εκκλησία καμία!».





Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος στη γραπτή επιστολή του ζήτησε να μην αναρτηθεί δημόσια η «βαθύτατα προκλητική για το θρησκευτικό συναίσθημα των χριστιανών της πόλης», όπως την χαρακτηρίζει, αφίσα του ντοκιμαντέρ της Ελένης Ψύκου «Αδέσποτα κορμιά», με την εσταυρωμένη, ημίγυμνη έγκυο γυναίκα.

Η αφίσα του ντοκιμαντέρ, το οποίο καταγράφει το αυτονόητο αίτημα των γυναικών της Ευρώπης για αυτοδιαχείριση του σώματός τους, διεκδικώντας το δικαίωμα τους στην έκτρωση, την εξωσωματική γονιμοποίηση αλλά και την ευθανασία, αναρτήθηκε για πρώτη φορά πριν από έναν περίπου μήνα στον προσωπικό λογαριασμό της Ελένης Ψύκου στο Facebook προσελκύοντας τόσο θετικά όσο και αρνητικά σχόλια.

Πληροφορούμενος το γεγονός ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος απέστειλε, μια μακροσκελή επιστολή, με την οποία ζητούσε από την γενική διευθύντρια του Φεστιβάλ την απόσυρση της αφίσας, εξηγώντας, παράλληλα, την επίσημη στάση της εκκλησίας απέναντι σε αντίστοιχα θέματα. Φρόντισε, ωστόσο, να ξεκαθαρίσει πως οι αντιρρήσεις εστιάζουν όχι στην ίδια την ταινία αλλά στην αφίσα.

Η γενική διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου ΘεσσαλονίκηςΕλίζ Ζαλαντό, απάντησε στον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης πως η άποψή της είναι σαφέστατη και αδιαπραγμάτευτη: «Κατανοώ ότι η διαφημιστική αφίσα της ταινίας Αδέσποτα Κορμιά εκφράζει ίσως απόψεις αντίθετες από τις δικές σας. Το ίδιο είμαι σίγουρη ότι συμβαίνει και με άλλα καλλιτεχνικά έργα που παρουσιάζονται σε κινηματογραφικές αίθουσες, τηλεοπτικούς σταθμούς, αίθουσες τέχνης και μουσεία. Μα κι εγώ όμως βλέπω έργα που δεν μου αρέσουν και ακούω απόψεις που είναι αντίθετες στις δικές μου. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα μπορούσα να ζητήσω την απαγόρευσή τους, ή την απόσυρσή τους, διότι αυτό αντίκειται στο Κράτος Δικαίου».

