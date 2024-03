Οικονομία

Πυροσβεστικά αεροσκάφη: Στη Βουλή σύμβαση για νέα προμήθεια

Πόσα νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη θα αποκτηθούν και ποιου τύπου. Το κόστος της σύμβασης.

Κατατέθηκε προς έγκριση στη Βουλή το σχέδιο σύμβασης για την προμήθεια επτά καναδικών πυροσβεστικών αεροσκαφών τύπου «DHC-515», ύψους 361 εκ. ευρώ.

Το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας εισάγεται μεθαύριο Παρασκευή, προς επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

