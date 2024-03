Κοινωνία

Μη Κρατικά ΑΕΙ - Συλλαλητήριο: κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους δρόμους θα πρέπει να αποφύγουν οι οδηγοί σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.

-

(εικόνα αρχείου)

Έκτακτα μέτρα τροχαίας θα ληφθούν σήμερα (14 Μαρτίου 2024) από τις 12.00 το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας, για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας λόγω πραγματοποίησης συνάθροισης - συγκέντρωσης και πορείας διαμαρτυρίας, φοιτητικών συλλόγων, εκπαιδευτικών σωματείων, μαθητικών κοινοτήτων και άλλων συλλογικοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, με σκοπό τη διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών να συνέρχονται, η Ελληνική Αστυνομία θα εφαρμόσει κατά περίπτωση εκτροπές και διακοπές κυκλοφορίας, ώστε να μην διαταραχθεί υπέρμετρα η κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης.

Συγκεκριμένα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και κατά περίπτωση -όπου είναι απαραίτητο και ανάλογα με την κίνηση των διαδηλωτών-σε οδούς περιμετρικά των Προπυλαίων, της Πλατείας Ομονοίας (Πατησίων, Αιόλου κ.λπ.), της Πλατείας Συντάγματος (Όθωνος, Λεωφόρους Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας) καθώς και στους οδικούς άξονες της Πανεπιστημίου και της Σταδίου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να αποφύγουν τη μετακίνησή τους στους ανωτέρω οδικούς άξονες μέχρι την ολοκλήρωση της συνάθροισης - κινητοποίησης

Σε περίπτωση εφαρμογής επιπλέον κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Υπενθυμίζεται ότι στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr) έχει δημιουργηθεί ειδικό μπάνερ με έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (διαθέσιμο στο https://www.astynomia.gr/ektaktes-kykloforiakes-rythmiseis/sygkentroseis-kinitopoiiseis/ ).

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός – Πέμπτη: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες

Ζωγράφου: εμπρηστική επίθεση σε αυτοκίνητα

Εορτολόγιο - 14 Μαρτίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα