Υγεία - Περιβάλλον

Απογευματινά χειρουργεία: το πρώτο στην Αθήνα και η στάση εργασίας

Τι αναφέρει για τη στάση εργασίας σε ανακοίνωσή της η ΕΙΝΑΠ.

-

Την Πέμπτη 14 Μαρτίου έχει προγραμματιστεί στον νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» το πρώτο απογευματινό χειρουργείο, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη όλα σχεδόν τα νοσοκομεία του ΕΣΥ αναμένεται να ενταχθούν μέχρι τέλος του μήνα στο θεσμό των απογευματινών χειρουργείων.

Την Τρίτη, πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα απογευματινά χειρουργεία στη Θεσσαλονίκη, τέσσερα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και ένα στο ΑΧΕΠΑ.

Στάση εργασίας - Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΙΝΑΠ:

"Καλούμε τους συναδέλφους να μη δηλώσουν συμμετοχή στα απογευματινά επί πληρωμή χειρουργεία!

Η κυβέρνηση της ΝΔ απογειώνει την πολιτική της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης της υγείας. Αντί να προσλάβει όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό για να λειτουργήσουν οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες (σε όλη την Αττική λειτουργούν οι 130 στις 200) και να μπορούν όλοι οι ασθενείς να χειρουργούνται έγκαιρα, χωρίς να αναγκάζονται να ξανά πληρώσουν, επιβάλλει νόμιμο κρατικό «φακελάκι» στα απογευματινά επί πληρωμή χειρουργεία.

Οι υπόλοιποι ασθενείς καταδικάζονται να περιμένουν στις ψηφιακές λίστες αναμονής. Ξέρουμε καλά ότι η απογευματινή λειτουργία θα γίνει εις βάρος της πρωινής.

Όπως ξεκαθάρισε πολλές φορές ο υπουργός Υγείας, δεν σκοπεύει να προσλάβει το αναγκαίο προσωπικό για να λειτουργήσουν οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες. Αντί γι’ αυτό δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες να μπαίνουν στο νοσοκομείο και να φέρνουν ή να βρίσκουν «πελατεία».

Δεν θα επιτρέψουμε να εφαρμοστεί αυτό το έκτρωμα! Δεν πρόκειται να γίνουμε συνένοχοι στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας".

