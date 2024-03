Υγεία - Περιβάλλον

Απογευματινά χειρουργεία: Ξεκίνησαν στη Θεσσαλονίκη παρουσία Γεωργιάδη (βίντεο)

Από πότε περίμεναν οι συγκεκριμένοι ασθενείς για να εγχειριστούν. Τι δήλωσε ο Υπουργός Υγείας για την έναρξη του θεσμού.

Στις 16.00 το μεσημέρι της Τρίτης 12.03 ξεκίνησε το πρώτο απογευματινό χειρουργείο επί πληρωμή στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, εγκαινιάζοντας το θεσμό για το ελληνικό ΕΣΥ. Πρόκειται για έναν 67χρονο άνδρα ο οποίος θα υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική γόνατος.

Μία ώρα αργότερα, στις 16.00 το απόγευμα ξεκινά το πρώτο χειρουργείο και σε άλλο ένα νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στη Θεσσαλονίκη Πωλίνα Κολοκοτρώνη, στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» πλην του παραπάνω, θα γίνουν άλλα δύο απογευματινά χειρουργεία: ενός 54χρονου άνδρα ο οποίος θα χειρουργηθεί στην κήλη του, και μίας 73χρονης γυναίκας που και αυτή, θα υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική γόνατος.

Μετά το «Παπαγεωργίου» και το ΑΧΕΠΑ εντός της εβδομάδας ακολουθούν και άλλα νοσοκομεία που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και δηλώνουν έτοιμα, να ξεκινήσουν την απογευματινή τους λειτουργία. Συμβολική ήταν και στα δύο νοσοκομεία, η παρουσία στα εγκαίνια των απογευματινών χειρουργείων, της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας και συγκεκριμένα, του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και του υφυπουργού Υγείας, Μάριου Θεμιστοκλέους.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, οι περισσότεροι από τους πρώτους ασθενείς που χειρουργούνται την πρώτη μέρα, βρίσκονται σε λίστα αναμονής για τακτικό χειρουργείο από το έτος 2020

Ενδεικτικά, κι όπως προέκυψε μετά τη διαδικτυακή σύσκεψη που πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Παρασκευής 08.03.24 οι κ. Γεωργιάδης και Θεμιστοκλέους με τους διοικητές των νοσοκομείων όλης της χώρας, για προσχώρηση στο θεσμό έπονται τα νοσοκομεία:

Ευαγγελισμός,

Νοσημάτων Θώρακος “Σωτηρία”

Γενικό Κρατικό Αθηνών “Γεώργιος Γεννήματας”

“Αττικόν”

Γενικό Κρατικό Νίκαιας.





Με τους Υφυπουργούς Υγείας κ. Θεμιστοκλέους και Βαρτζόπουλο βρεθήκαμε σήμερα στα Νοσοκομεία «Παπαγεωργίου» και «ΑΧΕΠΑ» όπου και πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα Απογευματινά Χειρουργεία στο ΕΣΥ. Ο πρώτος ασθενής, ο κύριος Εμμανουηλίδης Γιάννης 67 ετών, περίμενε για να χειρουργηθεί από… pic.twitter.com/AWRYAfSxNn — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 12, 2024





